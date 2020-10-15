За якою схемою доплачуватимуть медикам за пацієнтів з COVID-19. Пояснює НСЗУ

У вересні кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 або з підозрою на нього зросла на 34% порівняно з серпнем.

Відповідно збільшилось і навантаження на медичні команди в лікарнях, які надають допомогу таким пацієнтам.

Про це повідомляють в Національній службі здоров’я України.

"Якщо в серпні середнє навантаження на одну медичну команду складало 13 пацієнтів на місяць, то у вересні цей показник вже становив 16 пацієнтів.

Проте в деяких регіонах навантаження на одну медичну команду у вересні перевищувало 40 пацієнтів.

Зокрема, в Одеській області навантаження складало 42 пацієнти на одну медичну команду, в Києві – 41, в Хмельницькій області – 39", - розповіли в НСЗУ.

Рекомендоване навантаження на команду складає 20 пацієнтів.

І саме з такого показника в НСЗУ розраховували тарифи на оплату послуг медичних закладів, що надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

Уряд ухвалив рішення про запровадження з жовтня підвищувального коефіцієнту за завантаженість медичних команд.

Якщо кількість пацієнтів перевищує 20 на одну команду, заклад отримає більше коштів.

Насамперед, більше коштів для забезпечення ліками пацієнтів з COVID-19. Окрім того, медики, які працюють безпосередньо з такими пацієнтами, матимуть можливість отримувати більші зарплати.

Зокрема:

📌 якщо на одну команду в медзакладі припадає від 21 до 40 пацієнтів, коефіцієнт складатиме 1,26 📌 якщо від 41 до 60 пацієнтів – 1,74 📌 коефіцієнт за надання медичної допомоги понад 61 пацієнту на команду в місяць складатиме 2,16. Тобто виплати такому закладу за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 збільшені в понад два рази.

Водночас встановлені раніше 300% надбавки до зарплат лікарям, що надають допомогу пацієнтам з COVID-19, не скасовують.

Окрім того, медзаклади зможуть створювати додаткові медичні команди, які здійснюють лікування пацієнтів з коронавірусом.

Якщо в закладі створено щонайменше чотири команди, в складі яких є лікар-анестезіолог, то заклад може створити додаткові команди без анестезіолога у складі.

Замість анестезіолога до таких команд може входити лікар-інфекціоніст або лікар-терапевт, або лікар-пульмонолог.

Але таких команд не має бути більше, ніж анестезіологічних. Створювати додаткові команди дозволяється у тому випадку, якщо навантаження на кожну існуючу команду за попередній місяць становить 20 і більше пацієнтів.

Раніше у Національній службі здоров'я України розповіли, скільки коштів держава виділяє на лікування в стаціонарі пацієнтів з коронавірусною хворобою.

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