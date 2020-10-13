"Киян треба рятувати": столиця готує всі свої лікарні під COVID-19, Кличко просить допомоги у відомчих

Станом на 13 жовтня у Києві 17 лікарень вже приймають хворих на коронавірусну хворобу та осіб з підозрою на неї.

5 медичних закладів столиці ще готуються до прийому таких хворих.

Це всі 22 лікарні міста.

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Зокрема, ліжка для пацієнтів з COVID-19 розгортають у Київському міському центрі радіологічного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та столичних лікарнях №1, 12 ,15 та 18.

Про це повідомив голова Київської міської держадміністрації Віталій Кличко під час брифінгу 13 жовтня.

Очільник Київської міської держадміністрації Віталій Кличко

За словами очільника столиці, один із поверхів міської клінічної лікарні №18 наразі обладнують під відділення для прийому хворих на коронавірусну хворобу.



"Там розгорнули інфекційне відділення на 100 ліжок, також є 60 ліжок для прийому пацієнтів з підозрою на COVID-19. Таких хворих лікарня вже почала приймати.

В інфекційному відділенні поки триває переобладнання – будуть окремо палати для інтенсивної терапії.

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Лікарня вже отримала від міста медикаменти, понад 300 тисяч гривень та 4 апарати ШВЛ.

В лікарні вже обладнали 30 точок для подачі кисню, всього їх буде 80", – розповів Кличко.

У медзакладі сформували 10 бригад медичного персоналу для роботи в інфекційному відділенні.

Джерело "Української правди. Життя" в Київській міській клінічній лікарні №12 розповіло, що медзаклад вже отримує кошти для перепрофілювання приміщення для пацієнтів з COVID-19.

"Ми ще готуємося, розділяємо зони, отримуємо медикаменти, збільшуємо кількість точок з киснем. У нас ще є час на перетворення.

Поки що ми беремо на себе 200 пацієнтів. Якщо буде потрібно більше – ми будемо розгортати більше ліжок. На сьогодні у нас є 600 ліжок", – розповіло джерело.

У лікарні поки не знають, куди перенаправлятимуть пацієнтів, яких раніше привозила їм швидка.

"Українська правда. Життя" надіслала запит до Департаменту охорони здоров'я КМДА щодо перепрофілювання і закриття лікарень та чекає відповіді. Загалом в Києві вже розгорнули понад 2730 ліжок в 22 столичних лікарнях, 17 з яких вже приймають пацієнтів.

Віталій Кличко наголосив на тому, що місто робить все самотужки, а медзаклади Академії медичних наук досі не приймають пацієнтів.

"При цьому державні відомчі та медзаклади Академії медичних наук не приймають киян хворих на коронавірус, хоча мають загалом 11 тисяч ліжок і кваліфікований персонал", – розповів Кличко.

Нагадаємо, що раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українській правді. Життя" запевнив, що лікарі НАН готові лікувати хворих на COVID-19.

Він уточнював, що НАН вже прийняли рішення розпочати роботу з хворими на COVID-19, а от інші лікарні, наприклад, обласні та підпорядковані "Укрзалізниці" ще готуються виділити ліжко-місця під госпіталізацію.

Лікарня №12, яка раніше госпіталізувала пацієнтів зі швидкої, згодом буде доступною тільки для пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, повідомляє джерело УП.Життя.

Інші пацієнти не зможуть перебувати в лікарні з хворими на COVID-19 через специфіку приміщення та вентиляції.

"Вона однокорпусна, і в ній можна розміщати тільки одних пацієнтів.

Якщо це інфекційні пацієнти – то туди не можна класти інших пацієнтів, тому що в нас єдина витяжка, вентиляція, і все це по вентиляційній трубі буде розповсюджуватися по інших поверхах, тому що COVID-19 передається повітряно-крапельним шляхом", – пояснюють в медзакладі.

Зважаючи на особливості поширення захворювання, у лікарні розповідають як саме вони будуть функціонувати:

"Інфекційна лікарня повинна мати три зони: чисту, буферну і брудну. Червона - це брудна зона, де перебувають пацієнти.

Буферна зона – це там де йдуть переодягання, і все інше, що потрібно зробити між чистою і брудною зоною. Чиста зона – це зона, куди медики приходять на роботу. Тому територія лікарні буде зайнята вся.

Пацієнти у приміщенні не будуть скупчені. В нас 600 ліжок, але у нас є палати і в тому числі по 4-5 ліжок. Так ковідні хворі лежати не можуть. Вони повинні лежати по два пацієнта", – пояснюють в лікарні.

Нагадаємо, що нещодавно пацієнти столичної лікарні скаржилися на те, що хворих на COVID-19 вже кладуть у корпус з пацієнтами груп ризику.

Зокрема, через нестачу місць у Олександрівській клінічній лікарні міста Києва ліжка для хворих на COVID-19 розмістили у корпусі з пацієнтами, які страждають на ниркову недостатність.

Пацієнти, які лікуються у відділенні, стурбовані таким рішенням, оскільки через ослаблений імунітет перебувають у підвищеній зоні ризику.

В лікарні № 12 кажуть, що просто не мають права відмовлятися приймати хворих з COVID-19.

"Відмовившись, ми підставимо своїх колег, а найголовніше, тоді ми підставимо людей.

Спочатку сприйняли це стурбовано, але ми розуміємо, що іншого виходу немає, киян треба рятувати", – кажуть в лікарні.

В медзакладі поки не знають, коли почнуть приймати хворих на COVID-19. Цього їм ще не повідомили.

"Ми будемо розширюватися залежно від того, яка буде ситуація в місті. 600 ліжок – це той максимум, на якому ми завжди працювали", – додають в лікарні.

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