НСЗУ каже, що на пацієнтів з COVID-19 стали виділяти в половину менше, ніж раніше озвучив Степанов

У Національній службі здоров'я України розповіли, скільки коштів держава виділяє на лікування в стаціонарі пацієнтів з коронавірусною хворобою .

Зараз на одного пацієнта з COVID-19 витрачається в середньому 20 тисяч гривень.

Таку суму назвав виконуючий обов'язки голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Андрій Віленський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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"...В наших закладах охорони здоров’я у середньому на одного пацієнта з COVID було виділено від 40 тис. грн у перший місяць, коли ми зрозуміли, що треба законтрактувати заклади.

Зараз на одного пацієнта витрачається в середньому 20 тис. грн, не враховуючи коштів, які заклади отримали від місцевої влади", – розповів Андрій Віленський.

На одного пацієнта з COVID-19 витрачається в середньому 20 тисяч гривень. Фото AntonMatyukha/Depositphotos

Очільник НСЗУ зазначив, що це кошти, які держава витрачає на лікування одного пацієнта у стаціонарі.

"Тарифом передбачено, що середні витрати на добу на забезпечення медикаментами та розхідними матеріалами можуть складати 5000 гривень на одного пацієнта, який перебуває у відділенні інтенсивної терапії в умовах стаціонару, і 900 грн – на пацієнта, який перебуває в палаті неінтесивного відділення", – уточнив глава НСЗУ.

Нещодавно міністр охорони здоров'я Максим Степанов також озвучив суму, яку МОЗ перенаправляє у медичні заклади на лікування хворих з COVID-19.

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За його словами, лікування одного пацієнта з важким перебігом хвороби коштує від 45 тисяч гривень.

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