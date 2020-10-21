Брудне повітря вбиває півмільйона немовлят за рік по всьому світу

Якість повітря в приміщеннях є причиною двох третин смертей немовлят і впливає на здоров'я малюка в лоні матері.

Згідно досліджень, забруднення повітря в минулому році стало причиною передчасної смерті майже півмільйона немовлят, при чому більшість з них в розвинутих країнах, пише The Guardian.

Погане повітря також має вплив на розвиток плоду в матері. Це може викликати передчасні пологи або низьку вагу при народженні.

Майже дві третини із 500 000 задокументованих смертей немовлят були пов'язані із забрудненим повітрям, особливо таким, що походить від твердого палива та вугілля.

Дослідження State of Global Air аналізує дані про смерті по всьому світу із дослідженнями про вплив на здоров'я забрудненого повітря.

Фото mrsiraphol/Depositphotos

Медики вже давно попереджають про вплив брудного повітря на здоров'я людей похилого віку або людей з обмеженими можливостями, але в цьому дослідженні науковці б'ють на сполох, тому що брудне повітря впливає на здоров'я людини одразу в утробі матері.

Кетрін Уокер, головна наукова співробітниця Інституту впливу на здоров'я, який власне і опублікував звіт, зауважує: "Ми ще не до кінця розуміємо, які механізми на даному етапі, але те, що відбувається, впливає на сповільнений ріст плоду, а в кінцевому випадку на вагу при народженні".

Немовлята, які мають низьку вагу при народженні, мають проблеми з легенями, оскільки вони недостатньо розвинуті або можуть бути дуже чутливі до дитячих інфекцій та пневмонії.

"Якщо вони ще й народжуються в середовищі з високим рівнем забруднення, то вони більш чутливі, ніж ті, що народилися вчасно", – зазначає Ден Грибаум, президент Інститут впливу на здоров'я США.

"Вирішення наслідків забруднення атмосферного повітря та несприятливі наслідки вагітності та здоров’я новонароджених дійсно важливо для країн із низьким та середнім рівнем доходу не лише через високу поширеність низької ваги при народженні, передчасних пологів, але і тому, що умови їх народження впливають на впровадження стратегічних заходів, які можуть бути спрямовані на ці вразливі групи", – додає д-р Калпана Балакрішнан, експерт із забруднення повітря та охорони здоров’я, яка не брала участі у дослідженні.

Беате Рітц, професорка епідеміології Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, яка теж не брала участь у дослідженні пояснила: "Це забруднення повітря наносить шкоду мозку та іншим органам, тому просто вижити недостатньо – нам потрібно зменшити показник забруднення повітря, тому що це впливає на розвиток всіх органів загалом".

Вірогідно проблема існує давно, але зараз вона підсилюється густотою населення багатьох міст, які розвиваються і забруднення атмосферного повітря транспортними засобами і підприємствами.

Це означає, що мільйони людей тепер не можуть ніяк врятуватися від брудного повітря з ранку до ночі.

В звіті більше спираються на дані 2019 року, тому не зрозуміло, як політика жорсткого карантину вплинула на забруднення повітря, оскільки багато підприємств та транспорт припинили свою роботу.

Деякі дослідники вважають, що брудне повітря може мати певний вплив на ризик смерті від COVID-19, оскільки йдеться про хворобу, яка вражає легені. Але висновки робити рано.

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