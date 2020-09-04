Якими мають бути маски для школярів і скільки їх насправді треба. Пояснює ЦГЗ

Маски, виготовлені з пористих тканин, зокрема марля, мають вкрай низьку фільтрувальну ефективність – не більше 3%, навіть за великої кількості шарів.



Тому застосувати їх не раціонально.

Про це попереджають в Центрі громадського здоров'я.

Під час вибору тканинної маски слід звернути увагу на:

розмір – необхідно підбирати індивідуально, особливо якщо йдеться про дітей (маска має щільно прилягати до носа, рота і підборіддя, але не здавлювати);

фіксацію – ремінці або вушні петлі мають щільно тримати маску на обличчі, але не передавлювати голову (ремінці) або вуха (петлі);

колір – світлий, аби дитина та батьки могли чітко визначити ступінь її забруднення для своєчасної заміни;

декоративне оздоблення – не рекомендовано використовувати маски з вишивкою, наліпками, написами, оскільки вони можуть посилювати опір диханню (створювати відчуття недостатності повітря);

матеріали – мають бути стійкі до дії температур під час прання.

Для зменшення ризику інфікування SARS-CoV-2 ідеальним поєднанням тканин і кількості шарів, згідно з рекомендаціями ВООЗ, є:

зовнішній шар з гідрофобного матеріалу (поліпропілен, поліестер або їх суміш);

середній шар з гідрофобного синтетичного матеріалу (поліпропілен) або з матеріалу, який посилює фільтрувальні властивості захисної маски (бавовна);

внутрішній шар з гідрофільного матеріалу (бавовна або тканини з домішками бавовни).

Прати маску необхідно щонайменше після одного дня використання при температурі не менше 60°С протягом 60 хвилин.

На думку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, учневі буде достатньо однієї одноразової маски на день. Проте у Центрі громадського здоров'я попереджають, що дитині протягом навчального дня необхідно щонайменше дві маски для зміни в разі забруднення.

Рекомендовано, щоб дитина самостійно обирала собі маску або зробіть її разом, такий підхід підвищить прихильність до носіння маски.

Чітко та зрозуміло поясніть дитині як правильно надягати, носити, знімати маску. Покажіть це дитині особистим прикладом.

Нагадуємо як правильно чхати, якщо Ви одягнені у маску. Чхати слід:

після зняття маски (не рекомендовано застосовувати маску на підборіддя, чіпати її руками за внутрішню чи зовнішню поверхні);

у згин ліктя або паперову серветку (серветку слід викинути у смітник, а руки помити з милом і водою або обробити спиртовмісним антисептиком).

Не рекомендовано чхати в маску, але якщо так сталося – необхідно негайно її замінити.

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