Якими мають бути маски для школярів і скільки їх насправді треба. Пояснює ЦГЗ

Маски, виготовлені з пористих тканин, зокрема марля, мають вкрай низьку фільтрувальну ефективність – не більше 3%, навіть за великої кількості шарів.



Тому застосувати їх не раціонально.

Про це попереджають в Центрі громадського здоров'я.

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Під час вибору тканинної маски слід звернути увагу на:

розмір – необхідно підбирати індивідуально, особливо якщо йдеться про дітей (маска має щільно прилягати до носа, рота і підборіддя, але не здавлювати);

фіксацію – ремінці або вушні петлі мають щільно тримати маску на обличчі, але не передавлювати голову (ремінці) або вуха (петлі);

колір – світлий, аби дитина та батьки могли чітко визначити ступінь її забруднення для своєчасної заміни;

декоративне оздоблення – не рекомендовано використовувати маски з вишивкою, наліпками, написами, оскільки вони можуть посилювати опір диханню (створювати відчуття недостатності повітря);

матеріали – мають бути стійкі до дії температур під час прання.

Для зменшення ризику інфікування SARS-CoV-2 ідеальним поєднанням тканин і кількості шарів, згідно з рекомендаціями ВООЗ, є:

зовнішній шар з гідрофобного матеріалу (поліпропілен, поліестер або їх суміш);

середній шар з гідрофобного синтетичного матеріалу (поліпропілен) або з матеріалу, який посилює фільтрувальні властивості захисної маски (бавовна);

внутрішній шар з гідрофільного матеріалу (бавовна або тканини з домішками бавовни).

Прати маску необхідно щонайменше після одного дня використання при температурі не менше 60°С протягом 60 хвилин.

На думку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, учневі буде достатньо однієї одноразової маски на день. Проте у Центрі громадського здоров'я попереджають, що дитині протягом навчального дня необхідно щонайменше дві маски для зміни в разі забруднення.

Рекомендовано, щоб дитина самостійно обирала собі маску або зробіть її разом, такий підхід підвищить прихильність до носіння маски.

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Чітко та зрозуміло поясніть дитині як правильно надягати, носити, знімати маску. Покажіть це дитині особистим прикладом.

Нагадуємо як правильно чхати, якщо Ви одягнені у маску. Чхати слід:

після зняття маски (не рекомендовано застосовувати маску на підборіддя, чіпати її руками за внутрішню чи зовнішню поверхні);

у згин ліктя або паперову серветку (серветку слід викинути у смітник, а руки помити з милом і водою або обробити спиртовмісним антисептиком).

Не рекомендовано чхати в маску, але якщо так сталося – необхідно негайно її замінити.

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