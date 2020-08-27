Для 1-4 класів маски в школі необов'язкові. Але це не означає, що носити їх не треба – ЦГЗ

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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27 серпня 2020

За новими рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я щодо організації навчання, учні 1-4 класів можуть приходити у школу чи пересуватися без масок чи респіраторів

Але це не означає, що цього робити не треба.

Про це в коментарі "Українській правді. Життя" повідомив фахівець з інфекційного контролю Центру громадського здоров’я Роман Колесник.

"Те, що можна не носити – не означає, що носити не рекомендовано. 

Рекомендації для всіх залишаються однаковими. Якщо дитині правильно пояснити, і вона буде носити і користуватися маскою правильно, то звичайно, що маску рекомендовано носити.

Єдиним винятком є діти до двох років", – пояснив Колесник.

Фото: mary_smn/Depositphotos

За його словами, рішення про необов’язковість масок для 1-4 класів обумовлене тим, що діти цього віку навряд чи без постійного контролю носитимуть маски.

Також такі рекомендації дає Всесвітня організація охорони здоров’я.

"Звичайно, що будь-яке неносіння маски і недотримання загальних правил попередження інфікування несуть ризики інфікування. Діти можуть так само захворіти", – додав експерт.

Нагадаємо, що учні всіх інших класів мають приходити, пересуватися та перебувати на перервах у масках.

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