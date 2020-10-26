Як досліджують ПЛР-тести на коронавірус. ФОТОекскурсія лабораторією

Центр легеневого здоров’я у Львові, більш відомий як туберкульозна лікарня, є одним з опорних закладів, де лікують хворих на коронавірус.

Він розташований на окраїні міста і добратися громадським транспортом, особливо ввечері, туди доволі складно.

Тож перед брамою до лікарні, як і раніше у докорантинний час, припарковано багато авто.

Перших пацієнтів з коронавірусом центр розпочав приймати у квітні. У лікарню везуть хворих з ускладненнями та гострими пневмоніями.

У травні, коли кількість хворих на Львівщині почала різко зростати і обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я, який досліджує ПЛР-зразки зі всіх лікарських установ регіону, не встигав опрацьовувати тести, у центрі легеневого здоров’я розгорнули лабораторію для дослідження коронавірусу в своїх пацієнтів.

"Спочатку ми в лікарні робили забір і відправляли у львівський обласний лабораторний центр, потрібно було чекати на результати 5-7, а то й 10 днів. Нас це абсолютно не влаштовувало", – розповідає генеральний директор Центру легеневого здоров’я Любомир Рак.

Центр легеневого здоров’я у Львові, більш відомий як туберкульозна лікарня

Перевагою для оперативного розгортання лабораторії стали кваліфіковані фахівці, які звикли працювати зі збудниками туберкульозу в особливих умовах дотримання безпеки.

У яких умовах працюють лаборанти, які досліджують ПЛРи, скільки етапів проходить від збору слизу до отримання результату "позитивний-негативний" та від чого залежить швидкість дослідження тесту – у фоторепортажі з лабораторії.

Екскурсія розпочинається з головного входу в лікарню.

Далі двері з написом "Бактеріологічна лабораторія" і вхід в середовище одноразових халатів та респіраторів.

Лабораторію для дослідження коронавірусу тут спершу зробили для своїх пацієнтів

Вказівники на дверях допомагають зрозуміти, у якому рівні небезпеки ми знаходимось і чи потрібен особливий захист.

На території "чистої" зони можна залишити зайві речі, зняти верхній одяг та одягнути спеціальний захист.

Середовище одноразових халатів та респіраторів

На території "чистої" зони залишають зайві речі та верхній одяг

Спецодяг з найвищим ступенем захисту в лабораторії носять не всі, а тільки ті, які працюють у спеціальних "боксах" – найнебезпечнішому місці у лабораторії, що досліджує коронавірус.

Щоб дати нам змогу пройти до "боксів" у центрі видають по купці одноразового одягу, одразу попереджаючи, що це найпростіший варіант захисту:

респіратор,

рукавички,

одноразовий халат, який зав’язується на спині,

бахіли до колін зі шнурівками, більш схожі на зимові валянки

великий "капюшон" з пластиковим отвором для очей, замість шапочки і щитка.

Самостійно одягнути і зняти весь захист складно – потрібна допомога.

Так виглядає найпростіший варіант захисту в лабораторії

Шлях ПЛР-тесту від забору до результату проходить як мінімум через 5 медичних кімнат.

У лабораторії забору матеріалу – мазка з носа-рота – не роблять. Це відбувається в прийомному відділенні у лікарні та у відділеннях, де лежать хворі.

Контейнер зі зразками заносять у спеціальну кімнату, яка з’єднує відділи лікарні з лабораторією.

Проби ставлять на білий лоток, а розчином для дезінфекції обробляють контейнер, у якому принесли зразки з лікарні.

Ця спеціальна кімната з’єднує відділи лікарні з лабораторією

Далі лаборанти забирають проби в інший контейнер і переносять в приміщення лабораторії, де проводитимуться дослідження.

Після цього кімнату обробляють, вмикають ультрафіолетову лампу для кварцування і зачиняють.

Лаборанти забирають проби для ПЛР-тестів

Наступна кімната, в яку ми потрапляємо, це приміщення, де готують реактивну суміш. Це перший етап роботи лаборантів над дослідженням ПЛР-тесту.

Другий етап дослідження проводять лікар-бактеріолог та лаборант у спецодязі в боксі з особливим рівнем небезпеки. Тут відбувається виділення РНК вірусу.

Тут відбувається виділення РНК вірусу

Одночасно можуть опрацьовувати 96 зразків – чим більше їх, тим довше.

За годину виділяється 10 проб, якщо потрібно дослідити 70-80 проб, цей етап займає 4-5 годин.

Лікар і лаборант працюють в боксі

Марія Пурська – лікарка-бактеріологиня, яка проводить екскурсію лабораторією, розповідає:

"О 9 ранку починається робота лікарів, які працюють в боксах. Але до того часу бокс готують – його треба помити, простерилізувати наконечники, підготувати розчини. Ампліфкаційна (реактивна) суміш має бути морожена і правильно складена.

З 8 години лаборант готує бокс, щоб лікар прийшов і міг працювати".

Після закінчення зміни працівники боксів йдуть митися, а одноразовий одяг здають на утилізацію.

Велика металева бочка – автоклав, де одяг "стерилізується"

Утилізація спецодягу також відбувається в окремій кімнаті.

Є спеціальний червоний мішок, куди скидають одноразові засоби захисту. На ньому є маркування біобезпеки.

Коли мішок заповнюється одягом, його вміст закидують у велику металеву бочку – автоклав, де одяг "стерилізується" і готується до утилізації.

Багаторазову форму, яку носять під спецзахистом, працівники не забирають додому, а перуть у лабораторії.

В маленькій, як комірчина, кімнаті є дві пральні машини – для чистих, не ковідних, речей та для одягу працівників з боксів.

Останній заключний третій етап роботи з корона-тестом проводять у ампфлікаційній кімнаті.

Тут реакційну суміш і виділену РНК між собою з’єднюють та передають на дослідження в спеціальний пристрій – ампліфікатор.

У ампфлікаційній кімнаті відбувається останній заключний третій етап

Тут з’єднюють між собою реакційну суміш і виділену РНК

На комп’ютері, який під’єднаний до пристрою, лікар зчитує інформацію про результат ПЛРу.

Результати у лікарні отримують з сьогодні на сьогодні, приблизно за 6 годин. Все залежить від кількості тестів.

Комп’ютер, який під’єднаний до пристрою, видає результати

Зранку 21 жовтня, коли ми були у центрі, досліджували менше двадцяти зразків.

"Чим більше проб, тим довше. Коли ми мали 70 проб, то тільки до 13:30 ми робили виділення, потім ще 1,5 години відбувалася ампліфікація, 20 хв на зчитування результатів і на видачу", – говорить лікарка-бактеріологиня.

Результати у лікарні отримують з сьогодні на сьогодні

Кожен з працівників має свій процес, за який він відповідає – суміш, РНК, об’єднання, амплфікування.

Є 2 бригади, в кожній є лікар, який робить ампліфікацію, лікар-лаборант, реєстратор та санітарка.

Щодня до 18 години дані про результати переносять в електронний журнал

Реєстратор Люба Романівна переносить в електронний журнал інформацію про пацієнта, який здав ПЛР-тест.

"Результат ПЛРу я отримую з ампліфікаціної і передаю Львівському обласному центрові. Щодня до 18 години", – розповідає реєстраторка.

Реєстраційні форми, які переносять в електронний журнал

Чим більше проб, тим довше робиться результат

Загалом за весь час роботи лабораторії у центрі легеневого здоров’я зробили понад 3 тисячі проб.

Тетяна Пляцок, спеціально для УП.Життя

Всі фото Любомира Заболотного

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