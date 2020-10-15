З листопада в Україні буде до 10 тисяч нових випадків COVID-19 щодня. Прогнози

Уже з листопада в Україні можуть виявляти до 10 000 нових випадків COVID-19 щодня.

Про це під час презентації "Аналізу поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання COVID-19" заявили співавтори аналізу Київської школи економіки.

Згідно з моделюванням, Україна рухається до найгіршого сценарію пандемії.

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"Якщо поточна ситуація не зміниться, то вже через два тижні, у листопаді, щоденна кількість виявлених нових хворих досягне 10 000.

Навантаженість на медичну систему буде максимальна і витримає вона тільки у тому випадку, якщо вже зараз вводити комплексні обмеження в областях з активним спалахом", – прогнозує Юрій Ганиченко, старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень Київської школи економіки, керівник ключових проєктів.

Інфорграфіка Київської школи економіки

Проте результати моделювання також показують те, що реальна кількість хворих на COVID-19 може значно відрізнятися від картини, яку показує тестування, оскільки тестування не встигає за поширенням захворюваності.

"При 5,000 нових випадків щодня, слід проводити 100,000 тестів щодня для якісного відстеження поширення. поточний рівень у 30,000 тестів щодня може контролювати

поширення у 1,500 випадків на день", - пояснюють дослідники.

Інфографіка Київської школи економіки

Нагадаємо, керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт прогнозував, що найближчими місяцями буде від 7 до 9 тисяч випадків COVID-19 на день.

Також результати моделювання Київської школи економіки показали, що до 20 тисяч людей можуть померти в Україні від COVID-19 до кінця 2020 року.

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