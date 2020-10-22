У МОЗ розповіли про три стадії розвитку COVID-19 у хворих і що під час них робити

COVID-19 - це тривале захворювання, яке має декілька етапів.

Умовно можна виділити три головні стадії розвитку цієї хвороби.

Про це під час брифінгу 22 жовтня повідомила Ольга Голубовська, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця, а також членкиня медичної ради при МОЗ.

Інфекціоністка також радить не порівнювати це захворювання з грипом.

"Нічого спільного з грипом ця хвороба не має - ні у навантаженні на систему охорони здоров’я, ні за наслідками для хворого", - додає Голубовська.

Перший етап - це перший тиждень захворювання, коли хворі почуваються в основному майже здоровими, стверджує Голубовська.

"У 80% людей захворювання і закінчується для хворого на цій стадії, не розвивається далі. Це ті люди, які не хворіють важко.

Тому не потрібно одразу впадати в паніку, якщо раптом у людини позитивний тест на COVID-19. Цілком ймовірно, що ви потрапите в ці 80%.

Але все-таки існує від 10% до 30% випадків, коли захворювання переходить в другу фазу", - розповідає інфекціоністка.

За словами Голубовської, в першій фазі пацієнти повинні вчасно звертатися до лікаря, вести нормальний спосіб життя і нормально харчуватися.

Жодний антибактеріальних та гормональних засобів на цій стадії пацієнт не потребує.

Другий етап: з другого тижня розвивається найважча фаза - це коли відбувається ураження органів і систем, зокрема, нашою імунною системою, каже Голубовська.

"Усе наше лікування направлене на цій стадії на стримування цього шторму імунної системи проти свого ж організму. І триває ця фаза від одного тижня до трьох.

І в цій фазі лікування ми застосовуємо всі методи лікування, які визначені в наших нормативних документах. Такі хворі, тим більше, важкі хворі, перебувають у стаціонарі", - стверджує інфекціоністка.

Третій етап - постковідний синдром.

"Його зараз дуже інтенсивно вивчають, тому що це - окрема проблема. Тому пацієнтам теж потрібно перебувати під певним наглядом.

Відповідно до наших нормативних документів, ви можете до місяця перебувати на лікарняному після того, як перенесли COVID-19", - розповідає Голубовська.

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