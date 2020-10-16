Як приватні лабораторії будуть безкоштовно тестувати на COVID-19. Пояснення санітарного лікаря

Приватні лабораторії будуть проводити тестування тих заборів пацієнтів, які не встигають опрацювати державні заклади.

При цьому державна лабораторія повинна укласти контракт з приватною для надання таких послуг.

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 16 жовтня.

Для пацієнтів ця процедура буде безкоштовною, оскільки були виділені кошти з державного бюджету.

"Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою дозволив лабораторним центрам Міністерства охорони здоров'я контрактувати приватні лабораторії за спрощеною процедурою закупівель", – зазначив Ляшко.

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При цьому лабораторії самостійно вирішують, чи потрібна допомога, заважаючи на навантаженість та потужності.

"В державної лабораторії є певна потужність – кількість зразків, які лабораторія може обробити за один день.

Якщо буде фіксуватися надходження більшої кількості зразків, ніж спроможна обробити держлабораторія за добу – вона буде контрактувати приватну лабораторію і передавати надлишки тих зразків, які не може обробити самостійно.

В контракті буде прописано кількість зразків, які приватна лабораторія може обробити сьогодні на сьогодні", – пояснив Ляшко.

В такому випадку буде працювати наступний алгоритм дій:

📌 Пацієнт із симптомами гострої респіраторної вірусної хвороби звертається до свого сімейного лікаря, на швидку або на телефон гарячої лінії при обласній державні адміністрації.

📌 Його направляють до чергового лікаря або направить мобільну бригаду для забору зразків.

📌 Мобільна бригада забирає зразок і доставляє його в державну лабораторію.

📌 Державна лабораторія вирішує, чи потрібна їй допомога, зважаючи на кількість зразків та потужності.

За словами головного санітарного лікаря, це розширить кількість досліджень та допоможе зменшити черги в тих областях, де сьогодні вони наявні.

"Найперше, це Київ, Харків, Одеса, Дніпро і Донецька область", – наголосив Ляшко.

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