Як приватні лабораторії будуть безкоштовно тестувати на COVID-19. Пояснення санітарного лікаря

Приватні лабораторії будуть проводити тестування тих заборів пацієнтів, які не встигають опрацювати державні заклади.
При цьому державна лабораторія повинна укласти контракт з приватною для надання таких послуг.
Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 16 жовтня.
Для пацієнтів ця процедура буде безкоштовною, оскільки були виділені кошти з державного бюджету.
"Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою дозволив лабораторним центрам Міністерства охорони здоров'я контрактувати приватні лабораторії за спрощеною процедурою закупівель", – зазначив Ляшко.
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При цьому лабораторії самостійно вирішують, чи потрібна допомога, заважаючи на навантаженість та потужності.
"В державної лабораторії є певна потужність – кількість зразків, які лабораторія може обробити за один день.
Якщо буде фіксуватися надходження більшої кількості зразків, ніж спроможна обробити держлабораторія за добу – вона буде контрактувати приватну лабораторію і передавати надлишки тих зразків, які не може обробити самостійно.
В контракті буде прописано кількість зразків, які приватна лабораторія може обробити сьогодні на сьогодні", – пояснив Ляшко.
В такому випадку буде працювати наступний алгоритм дій:
📌 Пацієнт із симптомами гострої респіраторної вірусної хвороби звертається до свого сімейного лікаря, на швидку або на телефон гарячої лінії при обласній державні адміністрації.
📌 Його направляють до чергового лікаря або направить мобільну бригаду для забору зразків.
📌 Мобільна бригада забирає зразок і доставляє його в державну лабораторію.
📌 Державна лабораторія вирішує, чи потрібна їй допомога, зважаючи на кількість зразків та потужності.
За словами головного санітарного лікаря, це розширить кількість досліджень та допоможе зменшити черги в тих областях, де сьогодні вони наявні.
"Найперше, це Київ, Харків, Одеса, Дніпро і Донецька область", – наголосив Ляшко.
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