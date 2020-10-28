Смертність від COVID-19 може залежати від забрудненості повітря в країні. Україна в переліку ТОП-20

170 000 людей, які померли від коронавірусної хвороби, могли б вижити, якби повітря у їхніх країнах не було таким токсичним.

Міжнародна група вчених заявляє, що 15% смертей від COVID-19 можуть бути пов'язані із забрудненням. І Україна входить в 20 країн, де цей показник найвищий.

Їхнє дослідження на цю тему опубліковане в журналі Cardiovascular Research.

Нагадаємо, загалом у світі від коронавірусної хвороби померло 1,15 мільйона осіб.

Отруйні пари, які виділяють машини та велика промисловість, роблять людей більш вразливими до COVID-19.

Попередні дослідження пов’язували із забрудненням повітря близько 7 мільйонів смертей у світі щороку. Зазначалося, що таке повітря погіршує такі захворювання, як гіпертонія, ішемічна хвороба серця, діабет та астма.

Забруднене повітря може впливати на число померлих від коронавірусу Фото: xload Depositphotos

У цьому дослідженні, щоб вирахувати показник в 15%, вчені використовували математичне моделювання.

Дослідники уточнюють, що ці цифри не означають, що забруднення повітря безпосередньо спричинило смерть від COVID-19 – хоча вони не виключають цього.

Незалежні вчені, реагуючи на ці висновки, заявили, що зарано підраховувати кількість смертей, які могли бути наслідком забруднення, але вони визнають, що такі оцінки цілком можливі.

Оцінки вчених такі:

27% смертей у Східній Азії можуть бути пов'язані із забрудненням повітря, 17% – у Північній Америці, 19% – у Європі загалом. 29% – у Чехії, 28% – у Польщі, 27% – у Китаї, 27% – у Північній Кореї, 27% – у Словаччині, 25% – у Німеччині, Угорщині, Австрії та Білорусі, 21% – в Україні.

Якщо вірити результатам, що то в Україні із забрудненістю повітря можна пов'язати смерть 1418 осіб.

В регіонах із суворими стандартами якості повітря та відносно низьким рівнем забруднення повітря, таких як Австралія та Нова Зеландія, виявилось, що забруднення пов'язане лише з декількома відсотками смертей від COVID-19 (3% та 1% відповідно).

Один з авторів дослідження, професор Джос Лелівельд з Інституту хімії Макса Планка в Майнці (Німеччина) та Кіпрського інституту в Нікосії сказав: "Оскільки кількість смертей від COVID-19 постійно зростає, не можна дати точну або остаточну кількість смертей вв кожній країні, що можна віднести до забруднення повітря.

Однак, як приклад, у Великій Британії зафіксовано понад 44 000 смертей від коронавірусу, і ми підрахували, що частка забруднення атмосфери становить 14%, а це означає, що понад 6100 смертей може бути пов'язано із забрудненням повітря".

Науковці підкреслюють, що їх висновки "не означають прямого причинно-наслідкового зв'язку між забрудненням повітря та смертністю від COVID-19 (хоча це можливо)".

Натомість дослідження може підвердити, що COVID-19 погіршує інші стани здоров'я, "які можуть призвести до летальних наслідків для вірусної інфекції".

Колега-дослідник професор Томас Мюнцель з Університету Йоганнеса Гутенберга та Німецького центру серцево-судинних досліджень у Майнці зазначає, що забруднюючі частинки, які люди вдихають з повітрям, викликають запалення та пошкодження артерій.

Це подразнює внутрішню оболонку артерій, ендотелій і призводить до звуження та жорсткості артерій.

Вже існуюче пошкодження судин може призвести до підвищеного ризику серйозного захворювання на COVID-19.

За час пандемії лікарі дізналися, що COVID-19 – це захворювання судинної системи, а не просто респіраторне захворювання.

Якщо людина інфікована коронавірусом, це може спричинити аномальне згортання крові, "негерметичні" судини та зменшення кровотоку.

Британський фонд серця повідомляє, що COVID-19 може спричинити появу "липкої крові", що підвищує ризик тромбозу глибоких вен та утворення тромбів.

Згустки крові можуть призвести до інсультів або інфарктів, тому хворі на коронавірус часто помирають від ускладнень, спричинених вірусом, а не від самого вірусу

Більш високий рівень D-димеру, продукту розпаду тромбів, спостерігався у критично хворих пацієнтів.

Це можна пояснити те, чому люди з високим кров'яним тиском та діабетом – станами, які пошкоджують судини – непропорційно часто вмирають від COVID-19.

Професор Мюнцель зазначає: "Якщо і тривалий вплив забруднення повітря та зараження вірусом COVID-19 поєднуються, то ми маємо додатковий негативний вплив на здоров'я, особливо на серце та судини, що призводить до більшої вразливості та меншої стійкості до COVID-19.

Якщо у вас вже є хвороби серця, то забруднення повітря та коронавірусна інфекція спричинять проблеми, які можуть призвести до інфарктів, серцевої недостатності та інсульту".

Шлюз для потрапляння вірусу в легені, рецептор АСЕ2, також знаходиться на ендотеліальних клітинах, що вистилають кровоносні судини.

Коронавірус закріплюється на рецепторі АСЕ2, зв'язуючись з ним, а потім він реплікується всередині клітини.

Професор Мюнцель сказав: "Ми маємо "подвійний удар": забруднення повітря пошкоджує легені і підвищує активність АСЕ2, що, в свою чергу, призводить до посиленого поглинання вірусу в легенях і, можливо, кровоносними судинами та серцем".

Дослідження доводить, що віруси можуть поглинатися твердими частинками, а потім подорожувати або затримуватися в повітрі годинами або навіть днями, перш ніж хтось їх вдихне.

Потім крихітні частинки можна вдихати глибоко в легені, де вірус починає розмножуватися.

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