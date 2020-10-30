Уряд виділить додаткові кошти на закупівлю обладнання для лабораторій та експрес-тестів

Міністерство охорони здоров'я отримає додаткові кошти на закупівлю нових експрес-тестів для виявлення COVID-19.
А також на придбання додаткового лабораторного обладнання в комунальні заклади охорони здоров'я.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 29 жовтня.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 30 жовтня.
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Фото AntonMatyukha/Depositphotos
"Це лікарні, які сьогодні мають ПЛР-лабораторії, і виявили бажання збільшити їхні потужності.
Ми відразу відреагували та внесли відповідні зміни, тобто виділили додаткові кошти.
Щодо експрес-тестів – це новий метод швидкого тестування, так зване тестування на антиген.
Як тільки вони з'явилися на світовому ринку, відразу були зареєстровані на території України.
Ми підрахували, яку кількість можемо робити, і затвердили виділення додаткових коштів", – розповів міністр.
Раніше очільник відомства розповідав, що МОЗ планує купувати 1 млн експрес-тестів на місяць.
За його словами, 1,5 мільярда гривень на закупівлю були виділенні з фонду боротьби з COVID-19.
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