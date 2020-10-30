Уряд виділить додаткові кошти на закупівлю обладнання для лабораторій та експрес-тестів

Дарія Поперечна УП.Життя
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30 жовтня 2020

Міністерство охорони здоров'я отримає додаткові кошти на закупівлю нових експрес-тестів для виявлення COVID-19.

А також на придбання  додаткового лабораторного обладнання в комунальні заклади охорони здоров'я. 

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 29 жовтня. 

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 30 жовтня. 

 Фото AntonMatyukha/Depositphotos

"Це лікарні, які сьогодні мають ПЛР-лабораторії, і виявили бажання збільшити їхні потужності.

Ми відразу відреагували та внесли відповідні зміни, тобто виділили додаткові кошти. 

Щодо експрес-тестів – це новий метод швидкого тестування, так зване тестування на антиген. 

Як тільки вони з'явилися на світовому ринку, відразу були зареєстровані на території України. 

Ми підрахували, яку кількість можемо робити, і затвердили виділення додаткових коштів", – розповів міністр. 

Раніше очільник відомства розповідав, що МОЗ планує купувати 1 млн експрес-тестів на місяць

За його словами, 1,5 мільярда гривень на закупівлю були виділенні з фонду боротьби з COVID-19.

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