Уряд виділить додаткові кошти на закупівлю обладнання для лабораторій та експрес-тестів

Міністерство охорони здоров'я отримає додаткові кошти на закупівлю нових експрес-тестів для виявлення COVID-19.

А також на придбання додаткового лабораторного обладнання в комунальні заклади охорони здоров'я.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 29 жовтня.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 30 жовтня.

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"Це лікарні, які сьогодні мають ПЛР-лабораторії, і виявили бажання збільшити їхні потужності.

Ми відразу відреагували та внесли відповідні зміни, тобто виділили додаткові кошти.

Щодо експрес-тестів – це новий метод швидкого тестування, так зване тестування на антиген.

Як тільки вони з'явилися на світовому ринку, відразу були зареєстровані на території України.

Ми підрахували, яку кількість можемо робити, і затвердили виділення додаткових коштів", – розповів міністр.

Раніше очільник відомства розповідав, що МОЗ планує купувати 1 млн експрес-тестів на місяць.

За його словами, 1,5 мільярда гривень на закупівлю були виділенні з фонду боротьби з COVID-19.

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