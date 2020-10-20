У МОЗ планують купувати 1 млн нових експрес-тестів на місяць

1,5 мільярда гривень з фонду боротьби з COVID-19 виділять на закупівлю нових експрес-тестів для виявлення коронавірусної хвороби.

Загалом у Міністерстві охорони здоров'я планують закупити 1 млн екземплярів на місяць.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання Верховної Ради 20 жовтня.

"Хочу закцентувати увагу на тому, що додатково до тих коштів, які ми витратили з ковідного фонду, ми збираємося видати на удосконалення лабораторної діагностики близько 2 млрд гривень.

З яких 1, 5 млрд – це закупівля експрес-тестів на антигени для проведення досліджень без використання лабораторних умов.

Із розрахунком 1 млн тестів на місяць", – розповів Степанов.

Максим Степанов

Очільник МОЗ зазначив, що такі тести будуть проводитися сімейними лікарями, мобільними бригадами та лікарнями.

Крім того, анонсував збільшення тестів, проведених методом полімеразної ланцюгової реакції.

"В середині листопада ми забезпечимо 50 тисяч тестувань на добу. А до кінця року 75 тисяч тестувань на добу методом ПЛР", – додав глава відомства.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання Міністерству охорони здоров'я – до кінця 2020 року збільшити кількість тестів полімеразної ланцюгової реакції на визначення COVID-19 до 75 тисяч на добу.

Наразі лабораторії роблять 36 тисяч тестів методом-ПЛР щодня.

Крім того міністр розповів, що "зараз відбувається завершальний етап випробувань вітчизняних тест-систем щодо дослідження методом-ІФА на антиген до SARS-CoV-2".

Нагадаємо, що за даними Центру громадського здоров'я протягом травня- жовтня 2020 року в Україні провели понад 1,6 млн тестувань методом імуноферментного аналізу (ІФА).

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