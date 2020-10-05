Степанов розповів, чи вистачить ліжкомісць при 4 тисячах хворих щоденно

Система охорони здоров'я перебуває зараз у напруженій ситуації.

Проблеми можуть виникнути зі зростанням кількості хворих на COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 5 жовтня, відповідаючи на запитання, чи реалістичні прогнози, що при зростанні випадків до 4 тисяч хворих щоденно, всі ліжко місця будуть заповнені протягом місяця.

"На сьогоднішній день кількість пацієнтів, які перебувають безпосередньо в лікарнях складає 16 745 або з підтвердженим діагнозом, або підозрою на коронавірусну хворобу.

Якщо далі буде продовжуватися таке стрімке зростання, в нас можуть виникнути проблеми при певні кількості хворих.

Зараз при такій кількості хворих, тобто більше 4 тисяч, у нас напружена ситуація, але не критична", – зазначив Степанов.

Максим Степанов

При цьому міністр наголосив, що медична система має межу, яка стосується і наявності ліжок, і кількості медичних првацівників.

"На сьогоднішній день у нас 37 тисяч ліжок, максимально ми можемо збільшити до 50.

Бо не можемо забрати ліжка, які відведені під лікування інфарктів, інсультів, онко-хворих або з пологових будинків", – пояснив очільник МОЗ.

Раніше МАксим Степанов зазначав, що система охорони здоров'я не витримає, якщо у медичних закладах одночасно опиниться більше 52 тисячі пацієнтів.

За словами очільника міністерства, якщо цих ліжок буде недостатньо, то медикам доведеться обирати, кого з пацієнтів потрібно лікувати першочергово.

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