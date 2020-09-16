45% відсотків українців вважають, що влада оптимально бореться з COVID-19

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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16 вересня 2020

45% українців вважають, що заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом, є оптимальними.

Такими є результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому 23% опитаних вважають їх занадто м'якими, а 18% занадто жорсткими. 

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Також згідно з опитуванням людей більше лякають економічні наслідки пандемії, ніж сама хвороба. Таких 61%:

При цьому 29% людей все ж таки більше бояться самого захворювання. 

 Інфографіка: Соціологічна група "Рейтинг"

Опитування проводилось серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. 

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. 

Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. 

Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. 

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Терміни проведення: 3-6 вересня 2020 р.

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