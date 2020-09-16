45% відсотків українців вважають, що влада оптимально бореться з COVID-19

45% українців вважають, що заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом, є оптимальними.
Такими є результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".
При цьому 23% опитаних вважають їх занадто м'якими, а 18% – занадто жорсткими.
Також згідно з опитуванням людей більше лякають економічні наслідки пандемії, ніж сама хвороба. Таких – 61%:
При цьому 29% людей все ж таки більше бояться самого захворювання.
|Інфографіка: Соціологічна група "Рейтинг"
Опитування проводилось серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.
Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.
Терміни проведення: 3-6 вересня 2020 р.
Вас також може зацікавити:
Вас також може зацікавити:
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.