45% відсотків українців вважають, що влада оптимально бореться з COVID-19

45% українців вважають, що заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом, є оптимальними.

Такими є результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому 23% опитаних вважають їх занадто м'якими, а 18% – занадто жорсткими.

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Також згідно з опитуванням людей більше лякають економічні наслідки пандемії, ніж сама хвороба. Таких – 61%:

При цьому 29% людей все ж таки більше бояться самого захворювання.

Опитування проводилось серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.

Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

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Терміни проведення: 3-6 вересня 2020 р.

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