Степанов розповів, скільки коштує лікування одного пацієнта з COVID-19

Лікування одного пацієнта з важким перебігом хвороби коштує від 45 тисяч гривень.
Ці кошти Міністерство охорони здоров'я переправляє у медичні заклади, де лікують хворих.
Про це розповів очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 7 жовтня.
"Якщо ми говоримо про процес лікування на одного хворого, який має важкий перебіг хвороби, то ця сума – від 45 тисяч гривень.
Лікарські засоби враховані в тарифі – це те, що ми переводимо безпосередньо лікарям", – розповів Максим Степанов.
|Максим Степанов
Міністр також зазначив, що в тариф, який перечисляють лікарням, включено кілька позицій.
"В тариф, який ми перераховуємо всім без виключення лікарням, які працюють з COVID-19, враховано:
- 300% заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті в лікуванні COVID-19.
- безпосередньо лікарські засоби і медичні вироби, які необхідні для лікування хворого на COVID-19", – додав глава відомства.
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