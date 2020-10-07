Степанов розповів, скільки коштує лікування одного пацієнта з COVID-19

Дарія Поперечна УП.Життя
3140
7 жовтня 2020

Лікування одного пацієнта з важким перебігом хвороби коштує від 45 тисяч гривень. 

Ці кошти Міністерство охорони здоров'я переправляє у медичні заклади, де лікують хворих. 

Про це розповів очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 7 жовтня. 

"Якщо ми говоримо про процес лікування на одного хворого, який має важкий перебіг хвороби, то ця сума  – від 45 тисяч гривень. 

Лікарські засоби враховані в тарифі – це те, що ми переводимо безпосередньо лікарям", – розповів Максим Степанов. 

 Максим Степанов

Міністр також зазначив, що в тариф, який перечисляють лікарням,  включено кілька позицій.

"В тариф, який ми перераховуємо всім без виключення лікарням, які працюють з COVID-19, враховано: 

  • 300% заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті в лікуванні COVID-19.
  • безпосередньо лікарські засоби і медичні вироби, які необхідні для лікування хворого на COVID-19", – додав глава відомства.

Вас також може зацікавити:

МОЗ думає над тим, щоб приватні лабораторії тестували на COVID-19 за держкошт

45% відсотків українців вважають, що влада оптимально бореться з COVID-19

Степанов запевняє, що в Україні всього вистачає для тестування на COVID-19. Це не так

Що робити, якщо з'явилися симптоми COVID-19. Алгоритм дій від НСЗУ

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
powered by lun.ua
 128
Суспільство

Мені потрібні мої ліки: як карантин оголив проблему реєстрації препаратів в Україні

Наталiя Бушковська
 2272
Суспільство

Сміттєвий слід COVID-19: як змінилося ставлення українців до відходів під час пандемії

Галина Танай, Ірина Угнівенко
 9863
Майбутнє школи

Чому вчителів не влаштовує дистанційне навчання, та що з цим робити. Думки 4-х освітніх експертів

Євген Лапін