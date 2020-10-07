Степанов розповів, скільки коштує лікування одного пацієнта з COVID-19

Лікування одного пацієнта з важким перебігом хвороби коштує від 45 тисяч гривень.

Ці кошти Міністерство охорони здоров'я переправляє у медичні заклади, де лікують хворих.

Про це розповів очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 7 жовтня.

"Якщо ми говоримо про процес лікування на одного хворого, який має важкий перебіг хвороби, то ця сума – від 45 тисяч гривень.

Лікарські засоби враховані в тарифі – це те, що ми переводимо безпосередньо лікарям", – розповів Максим Степанов.

Максим Степанов

Міністр також зазначив, що в тариф, який перечисляють лікарням, включено кілька позицій.

"В тариф, який ми перераховуємо всім без виключення лікарням, які працюють з COVID-19, враховано:

300% заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті в лікуванні COVID-19.

безпосередньо лікарські засоби і медичні вироби, які необхідні для лікування хворого на COVID-19", – додав глава відомства.

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