Україна планує використати плазму крові з антитілами для лікування COVID-19

В Україні затвердили механізми реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної гіперімунної плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2.
Її планують використовувати для контрактного виробництва імуноглобуліну та подальшого лікування коронавірусної хвороби COVID-19.
Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 9 жовтня.
"Зокрема в рамках експериментального проекту ініціюється заготівля плазми, яка в своєму складі містить антитіла до SARS-CoV-2, з подальшою переробкою та виготовленням гіперімунного імуноглобуліну.
Така плазма буде передана вітчизняним виробникам лікарських засобів.
У разі успішного проходження клінічних випробувань, даний препарат буде використовуватися для лікування осіб, хворих на COVID-19 у важкому стані", – розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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Глава МОЗ зауважив, що зараз клінічні випробування тривають у інших країнах світу, відповідно до створеного альянсу між виробниками різних країн.
"У нас в свою чергу завершилися клінічні випробування звичайного імуноглобуліну, який показав достатньо гарні результати.
Зараз оформлюються відповідні документи в Державному експертному центрі.
Ми вважаємо за потрібне рухатися таким шляхом і теж почати такі випробування на гіперімуноглобулін", – додав Степанов.
Рішення було прийняте рішенням уряду з допрацюванням у триденний термін.
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