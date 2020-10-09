Українці зможуть безкоштовно здавати тести на COVID-19 у приватних лабораторіях – рішення уряду

Відтепер українці матимуть можливість безкоштовно здати тести полімеразної ланцюгової реакції на виявлення COVID-19 у приватній лабораторії.

Кошти на проведення тестування у приватних закладах будуть виділенні з державного бюджету.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 9 жовтня.

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Зокрема, лабораторним центрам, які підпорядковуються Міністерству охорони здоров'я, додатково виділили 100 млн гривень на закупівлю послуг з проведення тестувань методом-ПЛР у закладах охорони здоров'я, незалежно від форми власності.

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"Цим актом ми додаємо приватні лабораторії до процесу тестування, а саме, щоб це було безкоштовно для громадян України", – додав очільник МОЗ Максим Степанов.

Раніше Степанов розповідав, що таке рішення може вплинути на збільшення кількості досліджень, а також розвантажити державні лабораторії.

Проте глава відомства зауважив, що проведення тесту в державних лабораторіях коштує значно дешевше ніж в приватних закладах.

"Наразі ціна, яку нам як державі коштує проведення тестів, з урахуванням закуплення тестів, заробітної плати лаборантів та інших складових, в 2-2,5 разів менша ніж в приватних лабораторіях", – розповів Степанов.

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