Українці зможуть безкоштовно здавати тести на COVID-19 у приватних лабораторіях – рішення уряду

Дарія Поперечна УП.Життя
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9 жовтня 2020

Відтепер українці матимуть можливість безкоштовно здати тести полімеразної ланцюгової реакції на виявлення COVID-19 у приватній лабораторії. 

Кошти на проведення тестування у приватних закладах будуть виділенні з державного бюджету. 

Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 9 жовтня. 

Зокрема, лабораторним центрам, які підпорядковуються Міністерству охорони здоров'я,  додатково виділили 100 млн гривень на закупівлю послуг з проведення тестувань методом-ПЛР у закладах охорони здоров'я, незалежно від форми власності. 

Фото IgorVetushko/Depositphotos

"Цим актом ми додаємо приватні лабораторії до процесу тестування, а саме, щоб це було безкоштовно для громадян України", –  додав очільник МОЗ Максим Степанов. 

Раніше Степанов розповідав, що таке рішення може вплинути на збільшення кількості досліджень, а також розвантажити державні лабораторії.

Проте глава відомства зауважив, що проведення тесту в державних лабораторіях коштує значно дешевше ніж в приватних закладах. 

"Наразі ціна, яку нам як державі коштує проведення тестів, з урахуванням закуплення тестів, заробітної плати лаборантів та інших складових, в 2-2,5 разів менша ніж в приватних лабораторіях", – розповів Степанов. 

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