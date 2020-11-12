Окрім COVID-19, ситуація ускладнюється іншими респіраторними хворобами – Ляшко

В деяких областях кількість випадків респіраторних вірусних захворювань перевищила епідеміологічний поріг.

Така тенденція ускладнює загальну ситуацію поряд з поширенням коронавірусною інфекції.

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 12 листопада.

Проте зауважив, що за даними Дозорного епідеміологічного нагляду, наразі циркуляція вірусів грипу не виявлена.

Фото Subbotina/Depositphotos

"За минулий тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло майже 170 тисяч людей. З них 30% – це діти до 17 років.

У більшості регіонів епідпроцес щодо грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій перебуває на не епідеміологічних рівнях.

В той же час у Волинській, Донецькій, Житомирській, Сумській та Черкаських областях вже зареєстровано низький рівень перевищення епідеміологічного порогу.

Це свідчить про те, що окрім коронавірусної хвороби ситуація ускладнюється й іншими респіраторними вірусними інфекціями", – розповів Ляшко.

Санітарний лікар також нагадав клінічні ознаки грипу: раптовий початок;

головний біль;

ломота у м'язах та суглобах;

біль у горлі;

підвищення температури тіла вище 38°C;

кашель;

У разі виявлення потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю та отримати консультацію щодо подальших дій.

Загалом з початку епідеміологічного сезону проти грипу вакциновано уже 50 123 особи. З них 20 тисяч – за останній тиждень.

У Міністерстві охорони здоров'я також закупили 40 тисяч доз вакцини проти грипу, яку направили у регіони.

"Ця вакцина предназначается найперше для імунопрофілактики медичних працівників, які надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою, а також працівників екстреної медичної допомоги", – уточнив Ляшко.

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