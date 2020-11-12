Окрім COVID-19, ситуація ускладнюється іншими респіраторними хворобами – Ляшко

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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12 листопада 2020

В деяких областях кількість випадків респіраторних вірусних захворювань перевищила епідеміологічний поріг. 

Така тенденція ускладнює загальну ситуацію поряд з поширенням коронавірусною інфекції. 

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 12 листопада. 

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Проте зауважив, що за даними Дозорного епідеміологічного нагляду, наразі циркуляція вірусів грипу не виявлена. 

 Фото Subbotina/Depositphotos

"За минулий тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло  майже 170 тисяч людей.  З них 30% – це діти до 17 років. 

У більшості регіонів епідпроцес щодо грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій перебуває на не епідеміологічних рівнях. 

В той же час у Волинській, Донецькій, Житомирській, Сумській та Черкаських областях  вже зареєстровано низький рівень перевищення епідеміологічного порогу. 

Це свідчить про те, що окрім коронавірусної хвороби ситуація ускладнюється й іншими респіраторними вірусними інфекціями", – розповів Ляшко. 

Санітарний лікар також нагадав клінічні ознаки грипу:

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  • раптовий початок;
  • головний біль;
  • ломота у м'язах та суглобах;
  • біль у горлі;
  • підвищення температури тіла вище 38°C;
  • кашель;

У разі виявлення потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю та отримати консультацію щодо подальших дій. 

Загалом з початку епідеміологічного сезону проти грипу вакциновано уже 50 123 особи. З них 20 тисяч – за останній тиждень. 

У Міністерстві охорони здоров'я також  закупили 40 тисяч доз вакцини проти грипу, яку направили у регіони. 

"Ця вакцина предбачена найперше для імунопрофілактики медичних працівників, які надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою, а також працівників екстреної медичної допомоги", – уточнив Ляшко.

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