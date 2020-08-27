Яким буде сезон грипу в умовах COVID-19. Прогнози експертів

Зазвичай ми вважаємо сезон грипу нормальною частиною життя, але в тому, що відбувається в цьому році, немає нічого нормального.

Пандемія коронавірусу не збирається зникати в найближчі кілька місяців, що означає, що ми будемо мати справу з COVID-19 поряд з іншими вірусами і бактеріями, які з'являються в прохолодніші місяці.

То що відбуватиметься, коли нам доведеться мати справу з COVID-19 і грипом одночасно? Що ми можемо зробити, щоб підготуватися?

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HuffPost поговорив про це з експертами.

Почнемо з хороших новин: в цілому захворюваність на грип може знизитися

Які життєво важливі заходи для здоров'я ми приймаємо для запобігання COVID-19? Так, вони дійсно працюють - навіть попри коронавірус.

"Дані з країн, які зазвичай відчували б сезон грипу раніше (країни південної півкулі), демонструють рекордно низькі показники захворюваності на грип.

Все більше людей залишаються вдома, миють руки і носять маски. Так що цілком можливо, що показники захворюваності будуть нижчі, якщо ми продовжимо ці важливі заходи", - розповідає Кавіта Патель, практикуюча терапевтка з Вашингтона

В Україні спостерігають схожу тенденцію. Дані Центру громадського здоров’я показують, що завдяки карантину в цьому епідсезоні українці менше хворіли на грип та ГРВІ.

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Фото: fizkes/Depositphotos

Деякі вікові групи можуть бути більш схильні до ризику зараження грипом, тому що рівень вакцинації може бути нижчий

У цьому році не так багато людей можуть провакцинуватися від грипу, оскільки уникають походів до медичних закладів під час пандемії.

А це може поставити під загрозу певні групи.

В Україні також спостерігають зниження рівня вакцинації.

Проте в умовах пандемії COVID-19 з осені варто вакцинуватися від грипу.

Занепокоєння людей буде рости

Недавній звіт Центру з контролю і профілактики захворювань показав, що під час пандемії значно збільшилася кількість проблем з психічним здоров'ям.

Експерти прогнозують, що ця проблема не просто не зникне, а й може знову зрости.

Багато хто, ймовірно, плутатиме симптоми грипу і COVID-19

"Багато симптомів COVID-19 збігаються з симптомами грипу. Серед них лихоманка, озноб, ускладнене дихання, втома, нежить / закладеність носа, головний біль, м'язові болі і / або біль в горлі", - розповідає терапевтка Кара Пенсабене.

Але є одна важлива відмінність між грипом і багатьма випадками COVID-19, зазначає лікарка: "Один з ключових симптомів COVID-19 - це втрата смаку і запаху".

Поширення хвороби може як і раніше впливати на бізнес, подорожі і багато іншого

Влітку ми могли виходити на вулицю і триматися на відстані від інших.

Взимку це, очевидно, складніше. Менше заходів на свіжому повітрі, що може привести до того, що більше людей будуть скупчуваимся в приміщенні, що потенційно може збільшити швидкість передачі, оскільки і COVID-19, і грип, як правило, більше поширюються всередині, коли люди знаходяться в більш тісному контакті .

"Грип та COVID-19 є інфекційними респіраторними захворюваннями, які передаються від людини до людини, між людьми, що знаходяться в тісному контакті один з одним (в межах 1,5 м), і в основному повітряно-крапельним шляхом", - каже Пенсабене.

Лікарні можуть знову стати переповненими, якщо люди занадто розслабляться

Багато людей вже втомилися від карантнинних заходів.

Але якщо ми не носитимемо маски, не практикуватимемо соціальне дистанціювання, не митимемо руки або не робитимемо щеплення від грипу, то втрапимо в халепу.

Головний санітарний лікар Віктор Лякшо вже анонсував розгортання додаткових лікарень для хворих на COVID-19.

Ось як захистити себе під час сезону грипу в цьому році

Експерти радять насамперед зробити щеплення від грипу.

Отримання вакцини - це не тільки захист від хвороб; це також захищає інших людей, які більш сприйнятливі, і тих, хто не може отримати вакцину через медичні протипоказання.

Пенсабене також наголошує на важливості розуміння особистого ризику, коли мова йде про обидва захворювання:

"Ми знаємо, що будь-який з цих респіраторних вірусів може бути небезпечний для людей з груп високого ризику, а їхнє поєднання може бути фатальним".

За її словами, незалежно від того, чи належите ви до категорії високого ризику, кожен повинен зробити кроки, щоб захистити себе і інших від зараження або розповсюдження COVID-19.

І також не забувайте дотримуватися дистанції, носити маску правильно та часто мити руки.

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