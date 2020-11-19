Лише третина українців дуже хвилюється через те, що може захворіти COVID-19. Опитування

Майже 70% опитаних дуже хвилюються через те, що хтось з їхніх близьких захворіє COVID-19. Але майже вдвічі менше людей (31%) хвилюються, що захворіють коронавірусом особисто.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи Рейтинг, яке провели 15-17 листопада.

Порівняно з березнем, дещо зросла кількість тих, хто дуже хвилюється через можливе захворювання.

Реклама:

Більше таких серед мешканців сіл, людей старшого віку і жінок.





Також 41% опитаних оцінили свій емоційний стан за останній тиждень як спокійний, 29% – як напружений.

Порівняно з березнем показники напруженості дещо зросли. Вищий рівень тривожності фіксують серед жінок, старших людей, а також тих, хто частіше відстежують новини про коронавірус і бояться захворіти.

83% опитаних вважають, що часто одягають захисну маску, 14% – інколи або рідко, 3% – майже ніколи.

70% часто дезінфікують руки, 23% – інколи або рідко, 6% – майже ніколи. Лише 14% часто використовують захисні рукавиці, 33% – інколи або рідко, 53% – майже ніколи.

Порівняно з березнем, часте користування масками значно зросло (з 58 до 83%), а захисними рукавицями – суттєво знизилося (з 38 до 14%).

Реклама:

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Всього опитували 3000 респондентів. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 1,8%.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.