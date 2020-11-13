"2021 рік може бути гіршим": експерти прогнозують, що буде далі з пандемією COVID-19

Ось те, що ми можемо побачити з коронавірусом у наступному році – від носіння масок для обличчя до вакцини.

Тут зібрані найочевидніші прогнози про пандемію наступного року. Хоча, як показав 2020 рік, готуватися варто до всього.

Не можна заперечувати, що 2020 рік був важким.

Пандемія коронавірусу створила нові випробування майже для всіх, зупинила життя, а також вбила більше мільйона людей по всьому світі. Зокрема, майже 10 тисяч українців.

Наближаючись до кінця року (так, він колись закінчиться), ми зіткнулися з побоюванням щодо того, що чекає нас в наступному. Адже не схоже, що пандемія має намір закінчуватися.

Є кілька факторів, які впливають на прогнозування:

чи буде вакцина і наскільки доступною вона стане для всіх країн;

чи винайдуть ефективні ліки від вірусу;

наскільки серйозно громадськість дотримуватиметься правил, встановлених урядом;

наскільки ці правила будуть раціональними і такими, що допомагатимуть.

Не варто чекати від 2021 значного полегшення Фото Wavebreakmedia Depositphoto

Але хоча гарантій немає, є деякі прогнози.

The Huffington post дає найбільш ймовірні прогнози від експертів про те, як пандемія вплине на нас наступного року і що має зробити суспільство, щоби перетворити 2021 на позитивний досвід.

Життя, до якого ми звикли до пандемії, не повернеться навіть після того, як вакцина стане доступною.

Хоча вона вирішить багато проблем і допоможе людям безпечніше виконувати свої повсякденні обов'язки, це не станеться цілковито відразу.

Річард Мартінелло, медичний директор з питань запобігання інфекціям в Yale New Haven Health, наголосив, що для вакцинації всіх знадобиться значний час.

"Більшість вакцин, які зараз в процесі розробки, потребують серії з двох уколів. Тобто, навіть, якщо буде дозволено загальну вакцинацію котроюсь із них, для вироблення імунітету знадобляться місяці", – каже Мартінелло.

Крім того, щоби вплинути на хвилю коронавірусу, потрібно щоб імунітет отримали 70-80% населення.

Мартінелло пояснює, що якщо ми маємо вакцину, яка ефективна хоча б на 80%, що є дуже високим показником ефективності, нам потрібно 100% населення, яке отримало б вакцину, щоб досягти 80% імунітету

Пандемія не закінчиться тільки тому, що настав Новий рік Фото: liukov Depositphotos

Потрібні мільйони доз готової, безпечної і ефективної вакцини.

Окрім того, це вимагає суспільної співпраці. З урахування людей, які в загальному проти вакцин, як таких, та тих, хто буде сумніватися саме у цій вакцині, досягти того, щоби вакцинувати усіх буде дуже важко будь-коли, не кажучи вже про наступний рік.

Вакцину для дорослих, швидше за все, дозволять раніше, ніж дитячу вакцину.

Хоча за останні кілька місяців випробування вакцин проти COVID-19 прогресували серед дорослого населення, перше випробування вакцини у дітей віком від 12 до 18 років тільки розпочалося наприкінці жовтня.

Зрозуміло, не проводилося ще жодних досліджень для дітей до 12 років.

Майкл Леві, доцент епідеміології Медичного факультету університету Пенсільванії в Перельмані, зазначив, що вірус не зникне, якщо ми вакцинуємо лише групи, які, на нашу думку, на сьогоднішній день є рушіями пандемії.

Соціальна дистанція і маски будуть у нашому житті ще довго Фото:xerox123.mail.ua Depositphotos

Він також висловив особливу стурбованість поширенням коронавірусу в школах, якщо вакцина для дітей не буде вироблятися з такою ж актуальністю, як вакцина для дорослих.

"Нам потрібно з'ясувати, як вакцинувати дітей, тому що я не впевнений, що цей вірус зникне лише шляхом вакцинації дорослих або захисту людей похилого віку та найбільш вразливих осіб", – пояснює Леві.

Зростатиме розчарування наукою.

З моменту початку пандемії більшість громадськості, хотіли вони цього чи ні, стали більш знайомими із органами охорони здоров’я та науковими процесами.

"Світова громадськість насправді дізналися набагато більше про те, як працює наука, – зазначає Сьюзен Хассіг, доцент з епідеміології Університету Тулейн.

Ми багато чому вчимося методом спроб і помилок у науковій сфері. Ви ставите питання; ви намагаєтесь знайти відповідь на запитання, але ви можете не отримати відповідь, яку хотіли – це звична частина науки".

"Я думаю, що люди поза наукою справді розчаровані такими речами, як "О, це лікування виглядає багатообіцяючим", але потім це виявляється не найкращим способом лікування", – сказала вона, – "Це нормально в науці. Це відбувається постійно".

Соціальну дистанцію доведеться зберігати ще довго. Фото simbiothy Depositphotos

Хассіг каже, що це розчарування може зіграти важливу роль і в тому, як буде розподілятися вакцина.

Громадськість має ближче уявлення про доставку вакцин у 2021 році, яка, як і будь-який великий проект, має рутинні проблеми та затримки.

Наприклад, вакцини, такі як Pfizer, потребуватимуть замороженого зберігання, до якого багато людей можуть не мати доступу.

Головне пережити зиму.

Посилення випадків коронавірусу по всьому світу вже є нашою реальністю, коли ми вирушаємо в очікувану похмуру зиму.

Ніхто не сподівається, що випадки зменшаться, оскільки ми вступаємо в найхолодніші місяці року.

"Я думаю, що це буде наша ситуація в найближчому майбутньому, яка, як на мене, дійсно триватиме до травня 2021 року, – сказав Мартінелло.

Я думаю, що це буде сприятливий час для нас, щоб переглянути свою ситуацію, коли ми переходимо з весни в літо".

Він підкреслив, що переоцінка не означає серйозних змін щодо запобіжних заходів щодо пандемії, і зазначив, що він не очікує побачити величезних відмінностей щодо носіння маски або фізичного віддалення після будь-якого переоцінювання пізньої весни.

Натомість він вважає, що це може бути сприятливий час для системи охорони здоров'я зробити паузу і поглянути на підхід, який країна застосувала за останній сезон.

"Настав час подумати про те, які аспекти нашої стратегії спрацювали, які аспекти зазнали невдачі, якщо є вакцина та як вакцина змінює наш підхід, – сказав він.

Тож не сподівайтесь, що масштабні приватні концерти чи величезні збори стануть нормою.

Натомість, з нетерпінням чекаємо оновлення повідомлень щодо таких речей, як загальні вказівки щодо охорони здоров'я, щоб допомогти людям створювати безпечніші ситуації".

Заходи безпеки, такі як носіння масок для обличчя, не зникнуть.

На даний момент ми знаємо, що носіння маски та фізичне дистанціювання значно зменшують розповсюдження COVID-19, що є надзвичайно важливим, якщо ми коли-небудь захочемо подолати цей вірус.

Переходячи до наступного року, Мартінелло зазначив, що не очікує значних змін у цих рекомендаціях щодо охорони здоров’я.

"Окрім сприяння стримуванню розповсюдження коронавірусу, заходи безпеки, такі як носіння масок та фізичне дистанціювання, також, ймовірно, сприяють зменшенню поширення грипу та інших респіраторних вірусів, – заявив Мартінелло.

Думаю, це будуть дуже довгострокові уроки про те, як ми захищаємось від хвороби. Я думаю, що це зміни, які вийдуть далеко за межі часу, коли ми отримаємо ефективну вакцину разом із переходом до більш звичного використання масок у громадських місцях".

Якщо ви сумуєте за своїм допандемічним життям, складіть плани відпусток так, щоби не підвищити статистики заражень.

Через накопичення сімейних свят наприкінці року Хассіг висловлює занепокоєння поширенням COVID-19 на сімейних зборах.

"Якщо поведінка не зміниться щодо маскування та дистанціювання, у нас є кілька великих свят, які можуть спричинити ще один величезний сплеск захворювань, хвороб, госпіталізації та смерті", – сказала вона.

І оскільки симптоми COVID-19 можуть зайняти до 14 днів, додає Хассіг, люди, які несвідомо заражаються на Різдво, швидше за все, повернуться до своєї звичної діяльності, спричиняючи подальше поширення вірусу, який ми вже не можемо контролювати.

Вона наголосила, що нам потрібно бути більш свідомими та уважнішими, коли ми приймаємо щоденні рішення у найближчі місяці. "Наші дії можуть мати суттєві наслідки", – додала вона.

Основні свята, які відбуваються в останні шість тижнів року, можуть призвести до серйозної загрози, коли ми вступаємо в перші дні 2021 року.

"2021 рік може бути гіршим, цілком чесно – пандемія так просто не зупиниться тільки тому, що настає новий рік, – зазначає Хассіг.

Вірус буде тут, і для його подолання потрібні колективні, узгоджені зусилля, але це цілком можна зробити".

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