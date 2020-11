Чи можна повторно заразитися COVID-19, від чого це залежить та чи врятує нас вакцина?

У жовтні в Чернівецькій області, за даними місцевої влади, зафіксували близько 20 випадків повторного інфікування COVID-19.

Наприкінці вересня народна депутатка Яна Зінкевич повідомила, що повторно заразилася коронавірусною хворобою.

Проте ці випадки не включені до світової статистики реінфікувань вірусом SARS-CoV2.

Поки що у світі офіційно зареєстровано 6 таких випадків.

В рамках спецпроєкту "Запитай Життя" ми вирішили відповісти одразу на кілька запитань:

Відповісти на ці запитання ми попросили інфекціоніста Євгенія Щербину та імунолога Юрія Степановського.

Нагадаємо, у форматі AMA (ask me anything) ви можете поставити нам будь-яке запитання і ми знайдемо експерта, який на нього відповість.

Наприклад, ми вже пояснювали: