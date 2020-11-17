Рік з COVID-19: як все починалось, що відомо нині та які перспективи

Назвати конкретну дату виникнення нового коронавірус у світі – важко.

Досі немає даних про те, хто був "нульовим" пацієнтом і звідки поширився вірус.

При цьому першою датою, коли зафіксували нову коронавірусну хворобу у Китаї, вважають 17 листопада.

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Зокрема про це пише місцеве видання South China Morning Post.



У будь-якому випадку, рік тому в цей період почав поширюватися вірус, який нині перетворився у світову пандемію і змінив сучасне життя.

В цей час редакція "Української правди. життя" вирішила зібрати та нагадати важливу інформацію про популярний COVID-19.

Фото Cebas1/Depositphotos

Як виник COVID-19

У грудні 2019 року Всесвітня організація охорони здоров'я отримала інформацію випадки вірусної пневмонії в китайському місті Ухань.

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Вперше захворювання зареєстрували 31 грудня.

Вірус походить з великої родини коронавірусів, які можуть спричиняти як легкі захворювання типу застуди, так і серйозні, як, наприклад, атипова пневмонія.

У лютому 2020 року захворювання, спричинене новим коронавірусом, отримало офіційну назву – COVID-19.

Найменування розшифровується як Corona Virus Disease 19 (Коронарнавірусна хвороба 19).

У березні 2020 року ВООЗ оголосила у світі пандемію, в зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Як передається COVID-19

Вчені вважають, що основний спосіб передачі COVID-19 відбувається від людини до людини за допомогою великих респіраторних крапель, які виділяє інфікований при видиху, чханні чи кашлі.

Крім того, є свідчення повітряної передачі COVID-19, при якій крихітні крапельки, що містять вірус, годинами зависають у повітрі, в основному в погано вентильованих приміщеннях.

Запобігти передачі вірусу можна, при якщо дотримуватися правил захисту в умовах пандемії:

🔴 Використовувати захисні маски.

🔴 Дотримуватися соціальної дистанції – 1, 5 метри.

🔴 Регулярно мити руки.

🔴 Використовувати антисептики (з правильним вмістом).

🔴 Уникати масових скупчень.

Які симптоми характерні для хвороби

Коронавірусна хвороба може мати безсимптомну, легку та важку форму перебігу.

У 90% випадків безсимптомний перебіг хвороби фіксували у дітей.

Найчастіше важкі форми хвороби спостерігаються у літніх людей та людей, які мають проблеми зі здоров’ям.

Наприклад, найтяжче хворіють люди з:

На основі 55 924 лабораторно підтверджених випадків були визначені такі симптоми коронавірусної хвороби: ✔ лихоманку (висока температура тіла) фіксували у 87,9% випадків; ✔ сухий кашель – 67,7% ✔ втома – 38,1% ✔ вологий кашель – 33,4% ✔ ускладнене дихання – 18,6% ✔ біль в горлі – 13,9% ✔ головний біль – 13,6% ✔ біль в м'язах – 14,8 % ✔ озноб – 11,4% ✔ нудота та блювання – 5% ✔ закладеність носа – 4,8% ✔ діарея – 3,7% ✔ кровохаркання – 0,9% ✔ почервоніння та запалення очей – 0,8%

Зголдом до цього переліку додалося ще кілька специфічних симптормів хвороби, як втрата нюху та смаку та явище під назвою "коронавірусні ноги".

Варто зазначити, що симптоми коронавірусної хвороби часто порівнюють із симптомами грипу.

Проте грип та COVID-19 можна відрізнити з першими симптомами хвороби. Крім того, є деякі ключові відмінності в тому, як поширюються віруси.

Деякі пацієнти можуть також відчувати довгострокові наслідки коронавірусної хвороби – Long COVID.

Вони можуть проявлятися вже після того, як фінальний тест на COVID-19 був негативним.

Довготривалі симптоми можуть бути такими: втома, задишка, марення, більу суглобах та інші.

Як діагностувати COVID-19

Діагностувати наявність коронавірусу можна за допомогою спеціальних тестів. Наразі їх є кілька видів:

✅ експрес- тести;

✅ тести полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР);

✅ тести на антитіла (ІФА);

✅ експрес-тести на антигени.

Якщо у вас виявили корона вірусну інфекцію, то потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, або зателефонувати на гарячу лінію контакт-центру МОЗ.

Фото fotoquique/Depositphotos

Особливості лікування

Наразі немає препаратів, які б лікували саме COVID-19.

Тому під час хвороби застосовуються препарати для симптоматичного лікування.

У квітні Міністерство охорони здоров'я України затвердило Протокол лікування коронавірусної хвороби, який повсякчас оновлюється.

Наразі до оновленого протоколу лікування в Україні входять такі препарати: "Фавіпіравір", використовується для пацієнтів при середньому або критичному перебігу захворювання на коронавірусну хворобу;

"Гідроксихлорохін" – для пацієнтів при середньому ступені тяжкості;

"Дексаметазон" та інші кортикостероїди – при тяжкому або критичному перебігу;

"Ремдесивір" – при тяжкому чи критичному перебігу;

"Тоцилізумаб" – при тяжкому чи критичному перебігу;

"Озельтамівір" – тільки при ко-інфекції вірусу грипу і тільки для дітей.

Період лікування від коронавірусної хвороби може тривати кілька тижнів, в залежності від важкості перебігу.

Людину можна вважати офіційно одужавшою, якщо:

✔ пройшло 10 днів від першого дня симптомів, впродовж яких три дні були відсутні симптоми.

✔ пройшло 10 днів від отримання позитивного результату ПЛР-тесту, впродовж яких три дні були відсутні симптоми.

✔ вона отримала негативний результат тесту-ПЛР.

У випадку контакту з людиною, в якої виявили корона вірусну хворобу – вам потрібно також відправитися на самоізоляцію.

Якщо ви живете з хворим в одному житловому приміщенні – потрібно організувати відповідні умови спільного проживання з хворим на COVID-19.

Важливо також приділити увагу правильному прибиранню поверхонь та дезінфекції.

Що відомо про вакцину від коронавірусу

Наразі кілька компаній у світі займаються розробкою вакцини проти коронавірусної інфекції.

Загалом у світі 11 вакцин проходять третю стадію клінічних досліджень, серед них Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Novavax, Moderna та інші.

Pfizer заявила про успішне проходження третьої фази випробувань своєї вакцини. Виробники заявляють про доведену 90% ефективність препарату.

Крім того, за попередніми даними американської компанії Moderna, ефективність їхньої вакцини-кандидата від COVID-19 становить 94,5%.

Україна входить до переліку 92 країн, які отримають або спеціальну ринкові ціну, або вакцину в рамках ініціативи COVAX безкоштовно.

Загалом у МОЗ планують отримати вакцину для 20% населення, проте вона буде надходити у країну траншами.

Найперше вакцину повинні отримати пріоритетні групи населення.

В Україні нещодавно також представили перші результати досліджень української вакцини від COVID-19.

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