У МОЗ з'явився контакт-центр для запитань щодо COVID-19

2 листопада розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр Міністерства охорони здоров'я з протидії коронавірусній хворобі.

Туди можна звернутися із питанням, що стосуються коронавірусної інфекції та організаційних моментів, пов'язаних з лікуванням.

Про створення нової лінії для запитань повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу.

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"Відтепер кожен громадянин України, в якого виникають запитання стосовно ковіду, може зателефонувати туди і отримати інформацію. Незалежно від того, де саме на території країни він знаходиться.

Ми зробили достатньо великий кол-центр, зараз там працюватиме 150 операторів Він буде функціонувати цілодобово", – зазначив Степанов.

Фото stockasso/Depositphotos

Лінія для дзвінків буде безкоштовною. Номер телефону – 0 800 60 20 19.

За словами глави відомства, телефонувати у контакт-центр можна, якщо ви не можете додзвонитися своєму сімейному лікарю, отримати направлення на аналізів чи комп'ютерну томогрфію, або у вас виникло питання з ПЛР-тестуванням.

Крім того, міністр уточнив, яким буде алгоритм дій після дзвінка.

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"Зрозуміло, щоб з'ясувати інформацію і надати вам вичерпну відповідь, оператору потрібно буде зв'язатися з відповідним містом та сімейним лікарем.

Все це буде фіксуватися та реєструватися в CRM-системі, яка автоматично буде надсилати його на розгляд в регіони.

А після отримання відповіді оператор обов'язково повинен вам зателефонувати", – пояснює Степанов.

У відомстві зазначають, що вирішили створити єдиний контакт-центр, оскільки регіональні гарячі лінії працюють з перешкодами.

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