МОЗ найматиме медиків для боротьби з COVID-19 за контрактом. Ляшко розповів про умови

Міністерство охорони здоров'я буде укладати контракти з медичними працівниками, які виявили бажання долучитися до боротьби з COVID-19.

Таких медпрацівників направлятимуть у заклади охорони здоров'я в райони та області, де спостерігається погіршення ситуації.

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, зазначають на Урядовому порталі.

"Такий контракт передбачаме відрядження до закладів охорони здоров’я, зокрема й на території інших адміністративно-територіальних одиниць, де спостерігається погіршення епідемічної ситуації", – зазначив Ляшко.

Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України

При цьому за працівником збережеться його основне місце роботи на час відсутності.

"Його важливою умовою є те, що за медичним працівником зберігається основне місце роботи разом із середньою заробітною платою.

Тобто, основний трудовий стаж не переривається", – додав головний санітарний лікар.

Крім того, після підписання контракту медпрацівник користується правом отримання 300% середньої заробітної плати при роботі з хворими на COVID-19.

В контракті також передбачено забезпечення проживання та перевезення медичного працівника під час виконання обов'язків.

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