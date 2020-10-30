Лікарні НАМН не прийматимуть хворих з COVID-19, бо лікуватимуть інші хвороби – МОЗ

Медичні заклади Національної академії медичних наук не будуть приймати пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Проте надаватимуть допомогу пацієнтам з іншими хворобами, особливо при ургентних випадках.

Таку стратегію перепрофілювання закладів уже реалізовують в столиці. Вона також буде реалізована в інших обласних центрах.

Реклама:

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, 30 жовтня.

Максим Степанов

"Ми провели певну роботу, щодо залучення закладів Академії медичних наук, які розташовані у місті Києві, щоб вони могли надавати допомогу хворим не на COVID-19 – а хворим з іншими хворобами.

Особливо ургентним – це інфаркти, інсульти, будь-які операції.

Щоб маршрутизація була розроблена таким чином, щоб цю допомогу надали саме заклади високоспеціалізованої медичної допомоги, заклади НАМН",– розповів очільник відомства.

За його словами, таке рішення допоможе повністю переобладнати київські лікарні для лікування хворих на коронавірусну інфекцію.

При цьому київські медичні заклади НАМН можуть надати допомогу понад 4 тис. пацієнтів.

Реклама:

"Загальна кількість ліжок та пацієнтів, яким вони можуть надавати таку допомогу – більше 4 тисяч по різних хворобах", – додав Степанов.

У МОЗ також планують реалізувати таку систему перепрофілювання по всіх областях.

"Я думаю, що це вдале рішення в місті Києві. Ми все це пропрацювали і зараз затверджуємо маршрути пацієнтів...

Це стратегія якою йде МОЗ. Це стосується переобладнання та перепрофілювання лікарень під COVID-19 не лише міста Києва, а й всіх обласних центрів в нашій країні", – розповів глава відомства.

Нагадаємо, що санітарний лікар Віктор Ляшко у своєму інтерв'ю "Українські правді. Життя" зазначав, що лікарі НАМН готові лікувати хворих на COVID-19 з супутніми захворюваннями.

За його словами, це рішення було уже прийняте.

Натомість міський голова Віталій Кличко розповідав, що місто робить все самотужки, а медзаклади Академії медичних наук досі не приймають пацієнтів.

Крім того, неурядові організації виступили проти того, щоб інститут НАМНу надавав допомогу хворим з COVID-19.

Зокрема, мова йшла про перепрофілювання на COVID-19 профільного закладу для лікування хворих на туберкульоз – Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, що знаходиться в Києві.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.