Шмигаль відхрещується від пропозицій відставки очільника МОЗ Степанова

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що і медики, і працівники Міністерства охорони здоров'я роблять усе можливе, щоб протидіяти коронавірусу.

Його слова стосуються і роботи міністра охорони здоров'я Максима Степанова, тому, відповідно, про відставку очільника МОЗ поки не йдеться.

Про це Шмигаль розповів під час години запитань до Уряду 6 листопада.

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Народна депутатка від партії "Голос" Ольга Стефанишина нагадала Шмигалю, що ще в липні зареєстрували законопроєкт, який вимагає відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Стефанишина запитала прем'єр-міністра, чи не хоче він "скористатися цією можливістю".

Денис Шмигаль. Фото із Facebook

Ось що на це відповів Шмигаль:

"Насправді ситуація в Україні є надзвичайно складною. Ми не маємо "рожевих окулярів", в кожного з нас хворіють родичі, знайомі, і це дійсно кризова важка ситуація.

Але вона така в цілому світі, вона ще гірша в багатьох країнах - наших сусідах. Сьогодні наші медики, зокрема, і працівники Міністерства охорони здоров'я, роблять усе можливе, працюючи часом по 18-20 годин на добу.

Тому я з повагою ставлюся до медиків, до працівників Міністерства охорони здоров'я, і вважаю, що сьогодні вони є дійсно нашими бійцями на передовій боротьби з коронавірусом".

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Нагадаємо, апарати ШВЛ таки закуплять за гроші із коронавірусного фонду. Це буде вперше.

Також Степанов заявляв, що ситуація з COVID-19 близька до катастрофічної і кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусної хвороби.

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