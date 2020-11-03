"Ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи". Степанов про ситуацію з COVID-19

Ситуація з COVID-19 близька до катастрофічної і кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусної хвороби.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Верховній Раді 3 листопада.

"Ми дійшли точки неповернення і близькі до катастрофи. Ситуація критична не тільки в Україні, а й в усьому світі. Англія, Франція, Австрія, Німеччина, Іспанія знову вводять жорсткі карантинні обмеження не просто так", - розповів Степанов.

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За його словами, навантаження від COVID-19 не витримують навіть найпотужніші медичні системи європейських країн.

"Попереду важкі часи. Наступні слова багатьому не сподобаються, але це факт. Немає когось окремого відповідального за боротьбу з ковідом.

Настав час особистої відповідальності кожного. Коронавірус розповісюджується виключно від однієї людини до іншої. Тому кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусної хвороби.

Ми не можемо за вас виконати правила. Тільки ви самі можете вберегти себе", - сказав міністр.

Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

Степанов нагадав, що потрібно дотримуватися дистанції і носити маску, а у разі виникнення перших симптомів поводитися відповідально - звернутися до лікаря, ізолюватися, не наражати на небезпеку оточуючих.

"Ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну. нам необхідно приготуватися до неминучого. Легко пройти другу хвилю - неможливо", - додав міністр.

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Також Степанов зазначив, що у МОЗ планують збільшити кількість ліжко-місць на декілька десятків тисяч.

"Ресурс медичної системи є обмеженим - і становить він 52 тисячі ліжок. Це 30% від усієх кількості по країні. Інші хвороби не робили канікули у зв’язку з коронавірусом.

Зараз МОЗ працює над збільшенням кількості ліжок ще на декілька десятків тисяч. Але з якою кількістю ми б не додавали місця, коронавірус розповсюджується значно швидше", - розповів міністр.

За його словами, якщо заповнення ліжок сягне 100%, МОЗ почне застосовувати протоколи медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги хворим з більшими шансами на виживання.

Нагадаємо, в Україні прогнозують до 20 тисяч мертвих від COVID-19 в Україні до кінця року.

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