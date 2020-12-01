Чому дні між 5 і 10 такі важливі при коронавірусній хворобі

Слідкування за календарем від перших ознак хвороби та відстеження рівня лихоманки та кисню є важливими етапами моніторингу коронавірусної інфекції.

Таке уважне спостереження може допомогти вам і вашим лікарям прийняти кращі рішення щодо необхідності відвідування лікарні, повідомляє The New York Times.

"Хоча більшість пацієнтів одужують приблизно через тиждень, в значної частини пацієнтів спостерігається погіршення в "дуже неприємну другу хвилю" хвороби", – зазначає доктор, доцент кафедри інфекційних хвороб в Університеті Альберти Ілан Шварц.

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Після початкових симптомів ситуація виходить на стабілізацію, а може навіть трохи покращується, а потім спостерігається вторинне погіршення".

Хоча кожен пацієнт різний, але лікарі кажуть, що дні хвороби з п’ятого по десятий часто є найбільш тривожним часом для респіраторних ускладнень COVID-19.

Важливо не просто знати результати тесту, але і стежити ща кожним симпмтомом. Фото depositphotos

Особливо для пацієнтів старшого віку та пацієнтів із такими основними захворюваннями, як високий кров'яний тиск, ожиріння або діабет.

У молодих пацієнтів, у яких розвиваються ускладнення, боротьба може початися трохи пізніше, починаючи з 10 по 12 день.

Більшість людей, які досягли 14-го дня без будь-яких тривожних симптомів (крім відчуття жалюгідної втоми), швидше за все, будуть на шляху до одужання.

"При будь-якому іншому захворюванні більшість людей після тижневих симптомів вважають "добре, все налагодиться, – уточнює доктор, доцент кафедри охорони здоров'я та медицини в Нью-Йоркському університеті Леора Горвіц.

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З Covid-19 я кажу людям, що треба приблизно тиждень, коли я хочу, щоб ви дійсно звертали увагу на те, як ви почуваєтесь. Не варто заспокоюватися і думати, що все закінчилося".

Важливо зателефонувати лікареві, якщо у вас задишка або будь-який симптом, який вас турбує, незалежно від того, в який день захворювання ви перебуваєте.

Під час перевірки пацієнтів із пневмонією внаслідок COVID-19 виявляється, що існує така собі річ як "помутніння шліфованого скла", туманний вигляд у нижній частині обох легенів.

Рівень кисню може падати настільки повільно, що пацієнт цього навіть не помічає. Такий стан медики називають тихою гіпоксією.

Часто хворі звертаються по допомогу лише тоді, коли насичення киснем досягає небезпечно низьких рівнів, що проявляється вже задишкою.

Найкращий спосіб контролювати своє здоров’я в цей час – це використовувати пульсоксиметр.

Нормальний діапазон насичення киснем становить близько 96-99%. Якщо показники кисню в крові знижуються до 92%, пора звернутися до лікаря.

Доктор, директор клінічних досліджень Університету Томаса Джефферсона Анна Марі Чанг розповідає, щохворіла близько тижня, перш ніж рівень кисню знизився до 88% на дев'ятий день хвороби.

Вона звернулася до лікарні, лікувалася киснем і відпочивала здебільшого в лежачому положенні протягом чотирьох днів, щоб відновитись.

За відсутності пульсоксиметра, можна здійснити самотестування, яке називається оцінкою Рота.

Це вимагає від пацієнта зробити вдих і спробувати порахувати до 30. Якщо пацієнт не може дійти до числа 10 (або семи секунд) без іншого вдиху, швидше за все, рівень кисню у легенях нижче 95%.

Якщо пацієнт не може підрахувати до числа 7 (або п’яти секунд), їх показник кисню може бути нижче 90%.

Тест є недосконалим, і його не завжди радять при COVID-19. Команда Оксфордського університету заявила, що оцінку Рота не слід використовувати, бо вона може дати неправдиве запевнення.

"Ваше тіло розвиває вашу імунну запальну реакцію і намагається боротися з інфекцією.

Ця система може перестати працювати і це може стати причиною гострого загострення. Ми бачимо це приблизно з 7 по 10 день, – каже доктор Чанг.

Людське тіло не слідує досконалим інструкціям. З точки зору громадського здоров'я, ми помилялися, коли говорили людям повертатися, лише якщо у них задишка сильна. Затягувати це не є чудовою стратегією", – зазначає відомий лікар швидкої допомоги з Нью-Гемпширу Річард Левітан.

"Пацієнти іноді проходять хворобу інакше, ніж ми очікували, – додає він.

Коли ви запитаєте когось, як довго ви хворієте, я виявляю, що пацієнт каже кілька днів, а його дружина скаже: ні, він хворіє тиждень".

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