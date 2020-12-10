75% летальних випадків: Ляшко розповів про смертність від COVID-19 у різному віці

Більше 75% летальних випадків від COVID-19 реєструють у віковій групі 60+.
Але найчастіше COVID-19 реєструють в Україні у людей 50-59 років.
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 10 грудня.
"Найчастіше COVID-19 реєструють в Україні у віковій групі 50-59 років. Саме 21,6% від захворівших припадає на групу 50-59 років.
У той же час найбільший відсоток летальних випадків ми маємо в групі 60-69 років. Саме 31,1% від усіх померлих, у кого була зареєстрована коронавірусна хвороба.
Більше 75% летальних випадків в нас реєструються у віковій групі 60+", - розповів Ляшко.
|Віктор Ляшко
За його словами, водночас найбільше від COVID-19 страждають люди, в яких є супутні соматичні хвороби, саме не інфекційні хвороби.
Нагадаємо, аналітики видання Financial Times ще у квітні припускали, що кількість смертей через інфікування коронавірусною хворобою може на 60% перевищувати офіційні дані.
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