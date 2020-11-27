Брак фізичної активності може призвести до смерті до 5 млн людей на рік – ВООЗ

Щорічно можна уникнути до 5 мільйонів смертей у всьому світі, якщо люди будуть бігати, гуляти і просто більше рухатися.

Про це повідомило агентство Associated press з посиланням на оновлену версію інструкції Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в сфері фізичного здоров'я.

Цей документ вказує, що 25% дорослих і 80% підлітків не достатньо фізично активні, і ця ситуація ускладнюється через COVID-19.

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ВООЗ рекомендує як мінімум 2,5 годин середньої або високої фізичної активності для дорослих в тиждень і по годині в день для дітей і підлітків.

Регулярна фізична активність важлива для запобігання серцевого нападу, діабету і раку; вона також допомагає проти депресії і тривожності, покращує роботу мозку.

Фото: olly18/Depositphotos

"Фізична активність будь-якого типу і тривалості може поліпшити здоров'я і самопочуття, але чим більше, тим краще", - заявив директор департаменту ВООЗ з питань зміцнення здоров'я Руедігер Крех.

Якщо ви проводите багато часу сидячи, на роботі або в школі, вам потрібно більше фізичної активності, щоб протистояти руйнівним наслідкам пасивного способу життя, зазначив він.

Доктор Фіона Булл, яка очолює відділ фізичної активності у ВООЗ, сказала, що в документі вперше дають поради щодо малорухомої поведінки.

Вона додала, що раніше експерти вважали, що потрібно займатися фізичною активністю періодично не менше 10 хвилин.

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Але все більше науковців схиляються до думки, що справді дуже важливо приділяти хоча б 150 хвилин фізичній активності в тиждень.

Нагадаємо, експерти вважають, що 1 пробіжка на день за умови 8 годин сидіння не допоможе здоров'ю.

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