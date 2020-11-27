Брак фізичної активності може призвести до смерті до 5 млн людей на рік – ВООЗ

Щорічно можна уникнути до 5 мільйонів смертей у всьому світі, якщо люди будуть бігати, гуляти і просто більше рухатися.

Про це повідомило агентство Associated press з посиланням на оновлену версію інструкції Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в сфері фізичного здоров'я.

Цей документ вказує, що кожен 25% дорослих і 80% підлітків не отримують достатньої фізичної активності, і ця ситуація ускладнюється через COVID-19.

ВООЗ рекомендує як мінімум 2,5 годин середньої або високої фізичної активності для дорослих в тиждень і по годині в день для дітей і підлітків.

Регулярна фізична активність важлива для запобігання серцевого нападу, діабету і раку; вона також допомагає проти депресії і тривожності, покращує роботу мозку.

Фото: olly18/Depositphotos

"Фізична активність будь-якого типу і тривалості може поліпшити здоров'я і самопочуття, але чим більше, тим краще", - заявив директор департаменту ВООЗ з питань зміцнення здоров'я Руедігер Крех.

Якщо ви проводите багато часу сидячи, на роботі або в школі, вам потрібно більше фізичної активності, щоб протистояти руйнівним наслідкам пасивного способу життя, зазначив він.

Доктор Фіона Булл, яка очолює відділ фізичної активності у ВООЗ, сказала, що в документі вперше дають поради щодо малорухомої поведінки.

Вона додала, що раніше експерти вважали, що потрібно займатися фізичною активністю періодично не менше 10 хвилин.

Але все більше науковців схиляються до думки, що справді дуже важливо приділяти хоча б 150 хвилин фізичній активності в тиждень.

Нагадаємо, експерти вважають, що 1 пробіжка на день за умови 8 годин сидіння не допоможе здоров'ю.

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