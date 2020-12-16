Перші вакцинування від COVID-19 планують провести ще в лютому – Степанов

У Міністерстві охорони здоров'я планують у лютому 2021 року розпочати вакцинування населення від коронавірусної хвороби.
Перші щеплення ймовірно будуть проводити препаратами, які країна закупить безпосередньо у виробників.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 16 лютого.
"Ми намагаємося, щоб ці вакцини прийшли в Україну якомога раніше.
Поставили собі за мету, щоб перше вакцинування ми розпочали, починаючи з лютого наступного року", – зазначив Степанов.
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За його словами, у відомстві уже опрацьовують пропозиції від компаній-виробників, які пройшли необхідні клінічні випробування.
"Зараз ми наполегливо працюємо з виробниками, в яких ми будемо закуповувати вакцини.
Це всі виробники, які зараз проходять стадію сертифікації своїх вакцин і пройшли всі клінічні випробування.
В нас вже є всі пропозиції, зараз просто їх відшліфовуємо", – зазначив міністр.
При цьому вакцину в рамках ініціативи COVAX Україна отримає на початку наступного року.
"За попередніми оцінками першу партію вакцини ми повинні отримати в першому півріччі наступного року.
Розраховуємо на кінець першого кварталу- початок другого...
З нашої сторони підписані всі необхідні документи, ми отримали схвалення нашої технічної заявки", – розповів очільник МОЗ.
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