Перші вакцинування від COVID-19 планують провести ще в лютому – Степанов

Дарія Поперечна УП.Життя
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16 грудня 2020

У Міністерстві охорони здоров'я планують у лютому 2021 року розпочати вакцинування населення від коронавірусної хвороби. 

Перші щеплення ймовірно будуть проводити препаратами, які країна закупить безпосередньо у виробників. 

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 16 лютого. 

"Ми намагаємося, щоб ці вакцини прийшли в Україну якомога раніше. 

Поставили собі за мету, щоб перше вакцинування ми розпочали, починаючи з лютого наступного року", – зазначив Степанов.

Фото Esbenklinker/Depositphotos

За його словами, у відомстві уже опрацьовують пропозиції від компаній-виробників, які пройшли необхідні клінічні випробування.

"Зараз ми наполегливо працюємо з виробниками, в яких ми будемо закуповувати вакцини. 

Це всі виробники, які зараз проходять стадію сертифікації своїх вакцин і пройшли всі клінічні випробування. 

В нас вже є всі пропозиції, зараз просто їх відшліфовуємо", – зазначив міністр. 

При цьому вакцину в рамках ініціативи COVAX Україна отримає на початку наступного року. 

"За попередніми оцінками першу партію вакцини ми повинні отримати в першому півріччі наступного року.

Розраховуємо на кінець першого кварталу- початок другого...

З нашої сторони підписані всі необхідні документи, ми отримали схвалення нашої технічної заявки", – розповів очільник МОЗ. 

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