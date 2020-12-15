Держава має вакцинувати від COVID-19 безкоштовно майже 21 млн людей – МОЗ

Приблизно 21 млн людей в Україні входить до груп ризику, які мають вакцинувати від COVID-19.

Серед них - медичні працівники, бійці в зоні ООС, люди із супутніми захворюваннями, люди віком 60+ років та інші.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 15 грудня.

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"І моя позиція, і позиція президента у тому, що в 2021 році ми повинні вакцинувати за рахунок держави. Принаймні тих людей, які входять до груп ризику. Таких людей майже 21 млн", - розповів Степанов.

Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

Міністр вважає, що насамперед треба вакцинувати медиків та військових.

"Також це люди, які перебувають в соціальних закладах, в спеціалізованих закладах. Це інтернати, будинки для осіб похилого віку. Також обов’язково люди, які мають ризики за медичними показами.

Це люди старші 60 років і мають відповідні супутні захворювання. Та інші громадяни із супутніми захворюваннями", - додав міністр.

Перша партія вакцин складатиме 3-5% від загальної кількості, яку має отримати країна.

Йдеться про 8 млн доз.

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Їх вистачить для того, щоб провакцинувати 10% населення, оскільки вакцина потребує подвійного введення.

"Ми сьогодні говоримо про те, що 4 млн доз – це для 10% населення країна отримає безоплатно.

Далі ми будемо купувати для того, щоб закупити вакцини для покриття, які мінімум 20 млн населення", – розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Нагадаємо, у Центрі громадського здоров'я розповіли про етапи вакцинації в Україні.

Етап 1. Вкрай низький доступ до вакцин, коли в Україні буде кількість вакцин не більше 10% від загальної кількості населення:

Медпрацівники, включаючи тих, які працюють в стаціонарах, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19;

Військовослужбовці ЗСУ, які беруть участь в Операції Об'єднаних Сил

Працівники соціальної сфери

Особи, що перебувають у спецзакладах (інтернатах, будинках для осіб похилого віку тощо)

Персонал спецзакладів (інтернатів, будинків дитини, будинків для осіб похилого віку, тощо)

Етап 2. Низький доступ до вакцин: коли буде кількість вакцин від 11 до 20% від населення:

Люди в групі медичного ризику (хворі від 60 років)

Працівники закладів освіти, включаючи персонал дошкільних, середніх, середньо-технічних та вищих навчальних закладів

Працівники структур, які забезпечують безпеку держави, включаючи ДСНС, Нацполіцію, Нацгвардію, СБУ, МЗС, МВС;

Люди з місць обмеження волі та слідчих ізоляторів

Персонал місць обмеження волі та слідчих ізоляторів

Етап 3. Помірна доступність вакцин: коли будуть вакцини від 21-50% від населення:

Люди в групі медризику (хворі від 18 до 59 років)

Інші категорії населення та професійні групи, які мають вищий ризик захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, які не увійшли до переліку вище.

Україна може отримати першу партію вакцини в середині або наприкінці січня 2021 року.

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