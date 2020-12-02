В Україні заборонили продаж електронних сигарет дітям до 18 років

В Україні заборонили продаж електронних сигарет людям, які не досягли 18 років, на рівні із традиційними тютюновими виробами.

Відповідний законопроєкт №3628 ухвалила Верховна рада 2 грудня.

"За" проголосували 309 депутатів.

Ця заборона почне діяати з 1 січня 2021 року.

Порушникам можуть виписати штраф від 6 800 до 13 600 гривень за продаж електронних сигарет дітям - від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З 2006 року заборонили рекламу, просування та спонсорство тютюну, а також куріння у громадських місцях.

Проте виробники тютюнових виробів пропонують споживачам нові продукти, зокрема, електронні сигарети, які позиціонують як менш шкідливу альтернативу традиційним сигаретам, йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, тютюнові вироби для електричного нагрівання не є цілком безпечними, адже містять тютюн і викликають залежність.

Та сьогодні бракує незалежних досліджень про вплив електронних сигарет на здоров’я, зокрема – довгостроковий.

Оприлюднені результати деяких незалежних досліджень свідчать про те, що при використанні тютюнових виробів для нагрівання рівень деяких токсичних речовини, що виділяються, є в рази вищим, ніж у сигаретах.

Також заправки до вейпів та електронних сигарет можуть містити грибки та бактерії.

Інше дослідження показує, що вейпінг провокує вироблення запальних хімічних речовин у дихальних шляхах.

І "паріння" електронних сигарет може призводити до хронічного обструктивного захворювання легень.

Також вейпінг може спричинити проблеми із серцем.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість вейперів зросла з 7 мільйонів в 2011 році до 41 мільйона в 2018-му, і, згідно з прогнозами, до 2021 року користувачів електронних сигарет буде 55 мільйонів.

Міністерство охорони здоров'я попереджало, що вейпінг – небезпечний.

Нагадаємо, раніше в Україні посилили відповідальність за продаж електронних сигарет дітям.

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