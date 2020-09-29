В Україні посилюють відповідальність за продаж електронних сигарет дітям

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
2760
29 вересня 2020

В Україні посилюють відповідальності за продаж дітям електронних сигарет і рідин, що  в них використовуються. 

Відповідне рішення ухвалили на засіданні парламенту 29 вересня.

За прийняття законопроекту проголосувало 272 народні депутати.

Реклама:

Порушення правил тягне за собою накладення штрафу від 6 800 до 13 600 гривень.

 Фото REDPIXEL/Depositphotos

Згідно із законопроектом, забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах:

  • особами, які не досягли 18 років;
  • у приміщеннях та на території закладів освіти, закладів охорони здоров’я, крім ресторанів, розташованих на території санаторіїв;
  • у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій;
  • у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі);
  • під час спортивних змагань за участю дітей;
  • з торгових автоматів;
  • на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива);
  • поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар);
  •  у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет;
  • з рук;
  • у невизначених для цього місцях торгівлі.

Крім того, забороняється продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби або електронні сигарети.

Вас також може зацікавити:

Чи буде епідемія куріння серед дітей після карантину

У 350 разів шкідливіше за куріння сигарети: 7 причин, чому не можна спалювати листя

Реклама:

ПОДКАСТ: вейпи, IQOS, кальяни – чи є безпечна альтернатива курінню?

Вчені виявили зв’язок між курінням марихуани та одним із видів раку

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 31
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2174
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3000
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат