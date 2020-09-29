В Україні посилюють відповідальність за продаж електронних сигарет дітям

В Україні посилюють відповідальності за продаж дітям електронних сигарет і рідин, що в них використовуються.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні парламенту 29 вересня.
За прийняття законопроекту проголосувало 272 народні депутати.
Порушення правил тягне за собою накладення штрафу від 6 800 до 13 600 гривень.
|Фото REDPIXEL/Depositphotos
Згідно із законопроектом, забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах:
- особами, які не досягли 18 років;
- у приміщеннях та на території закладів освіти, закладів охорони здоров’я, крім ресторанів, розташованих на території санаторіїв;
- у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій;
- у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі);
- під час спортивних змагань за участю дітей;
- з торгових автоматів;
- на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива);
- поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар);
- у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет;
- з рук;
- у невизначених для цього місцях торгівлі.
Крім того, забороняється продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби або електронні сигарети.
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