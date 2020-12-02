ООН виключила канабіс зі списку найнебезпечніших наркотиків

Організація Об'єднаних Націй виключила медичний канабіс з категорії найнебезпечніших наркотиків у світі, таких як героїн.

Про це повідомляє The New York Times.

Голосування Комісії з наркотичних засобів, в яку входять 53 держави, розглянуло ряд рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо рекласифікації канабісу і його похідних.

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Але увага була зосереджена на ключовій рекомендації щодо виключення канабісу зі Списку IV Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року, де він був до цього часу поряд з небезпечними наркотиками, що викликають сильну залежність, серед яких є героїн.

Фото: belchonock/Depositphotos

Експерти кажуть, що схвалення рекомендації не матиме безпосередніх наслідків для ослаблення міжнародного контролю, і уряди як і раніше матимуть право щодо того, як саме класифікувати канабіс.

Але це рішення ООН є символічною перемогою для прихильників зміни політики щодо медичного канабісу.

"Світ змінився з початку 1960-х років.

Нинішня регуляція вживання канабісу є стримуючим фактором для досліджень, а зміна класифікації ООН, швидше за все, допоможе у легалізації канабісу в усьому світі.

У нас буде ООН, головний орган з наркополітики, який визнає медичну цінність канабісу", - сказав Альфредо Паскуаль, журналіст тематичного ресурсу Marijuana Business Daily перед голосуванням.

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Проте рішення викликає великі суперечки в багатьох країнах, що призвело до затримок в голосуванні.

США, європейські та деякі інші країни підтримали цю пропозицію, а Китай, Єгипет, Нігерія, Пакистан і Росія виступили проти.

Україна утрималася від голосування.

"Успіхом цього голосування людство завдячуватиме Україні - чиєю позицією сьогодні стало "утриматися".

Якби представник України солідарно з пулом Російської Федерації проголосував проти, історичне рішення не було б ухвалено", - зазначають організатори ініціативи "Конопляний #МаршСвободи"

Наукових доказів того, наскільки ефективною може бути марихуана і при яких захворюваннях, наразі бракує.

Перш за все, через те, що заборона на використання конопель часто гальмує процес вивчення.

Існуює вже чимало досліджень, які підтверджують медичний потенціал канабісу для полегшення:

Коли мова йде про легалізацію медичного канабісу, то мається на увазі не вільна торгівля косяками.

"Це не про дозволити курити траву, – зауважує представник Маршу Свободи Тарас Ратушний.

Це про можливість створювати безпечні та зручні форми ліків, а також контролювати цей процес".

Використання трави у натуральному вигляді не завжди може допомогти хворій людині, пояснює Ратушний:

"Вживання суцвіть канабісу через дим чи пар і навіть кустарний метод екстракції – це лише мізерна частка того, що може запропонувати марихуана у медичній сфері.

Більшість препаратів з канабісу вимагають чітких фармацевтичних технологій.

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