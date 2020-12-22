МОЗ хоче, щоб на небезпечні виклики "швидку" супроводжувала Нацполіція

Медичним працівникам має бути гарантована безпеки під час роботи.

На небезпечні виклики "швидку" має супроводжувати працівник Нацполіції.

Такі зміни до законодавства ініціюватиме Міністерство охорони здоров'я.

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Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу у вівторок 22 грудня.

За даними Центру екстреної допомоги та медицини катастроф, 20 грудня ввечері на бригаду екстреної медичної допомоги під час здійснення виклику був здійснений напад.

Фото: depositphotos HayDmitriy

Постраждали дві жінки: фельдшер 24 років та медична сестра 63 років.

Їх побив пацієнт із підозрою на алкогольне спяніння в стані агресії.

В результаті перша отримала закритий перелом лівої гомілки із зміщенням, а друга – закриту травму лівого колінного суглоба.

Обидві госпіталізовані до травматологічного відділення.

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За інформацією Нацполіції зловмисника затримали і доставили у відділок. Ним виявився 23-річний уродженець м. Александрія Кіровоградської області.

Порушена кримінальна справа за умисне легке тілесне ушкодження.

Покарання – штраф або громадські роботи.

"Лікар не може відмовитися від надання медичної допомоги. Коли є виклик – вони реагують на нього і незважаючи ні на що виконують свій обов'язок.

Я вважаю, що напад на медика має дуже суворо каратися і відповідні зміни до законодавства вже розроблені і перебувають зараз у парламенті.

Ми дуже розраховуємо на прийняття цього законопроекту", – заявив Степанов.



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