Які пацієнти найчастіше викликають "швидку" на Київщині. COVID-19 – на 3 місці

У Київській області до "швидкої" допомоги найчастіше звертаються у випадках, коли люди знаходяться у несвідомому стані, скаржаться на біль у животі, або захворіли коронавірусною хворобою.

В середньому кожний 5-6 виклик екстреної швидкої допомоги надходить від пацієнтів, які інфікувалися COVID-19.

Про це повідомляють у пресслужбі Київської облдержадміністрації.

"Коронавірус виявили ще в понад семи сотень жителів Київщини.

З них 45 пацієнтів "швидкі" доставили до госпітальних баз через погіршення стану. Такими були реалії минулої доби", – розповів очільник обласної державної адміністрації Василь Володін.

Фото ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Загалом "швидку" допомогу в області викликають у таких ситуаціях:

🟠 20% – до людей, які перебувають на вулиці в несвідомому стані.

Це може бути пов’язано з втратою свідомості, гострими порушеннями мозкового кровообігу, травмами чи алкогольною інтоксикацією.

🟠 17% – через скарги на біль у животі, що можуть викликати гострі панкреатити чи апендицити, а також холецистити.

🟠 15% – до людей, інфікованих на коронавірус.

🟠 14% – у зв’язку з нещасними випадками.

Йдеться про пожежі, падіння з висоти, ножові чи вогнепальні поранення, а також отруєння;

🟠 10% – через скарги на біль у грудях, що може бути наслідком загострення хронічних серцево-судинних захворювань або гострого інфаркту міокарда.

🟠 4% – до пацієнтів із гострим порушенням мозкового кровообігу.

У решті 20% до екстреної швидкої допомоги люди звертаються через інші скарги.

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