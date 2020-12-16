Які пацієнти найчастіше викликають "швидку" на Київщині. COVID-19 – на 3 місці

У Київській області до "швидкої" допомоги найчастіше звертаються у випадках, коли люди знаходяться у несвідомому стані, скаржаться на біль у животі, або захворіли коронавірусною хворобою.
В середньому кожний 5-6 виклик екстреної швидкої допомоги надходить від пацієнтів, які інфікувалися COVID-19.
Про це повідомляють у пресслужбі Київської облдержадміністрації.
"Коронавірус виявили ще в понад семи сотень жителів Київщини.
З них 45 пацієнтів "швидкі" доставили до госпітальних баз через погіршення стану. Такими були реалії минулої доби", – розповів очільник обласної державної адміністрації Василь Володін.
|Фото ArturVerkhovetskiy/Depositphotos
Загалом "швидку" допомогу в області викликають у таких ситуаціях:
🟠 20% – до людей, які перебувають на вулиці в несвідомому стані.
Це може бути пов’язано з втратою свідомості, гострими порушеннями мозкового кровообігу, травмами чи алкогольною інтоксикацією.
🟠 17% – через скарги на біль у животі, що можуть викликати гострі панкреатити чи апендицити, а також холецистити.
🟠 15% – до людей, інфікованих на коронавірус.
🟠 14% – у зв’язку з нещасними випадками.
Йдеться про пожежі, падіння з висоти, ножові чи вогнепальні поранення, а також отруєння;
🟠 10% – через скарги на біль у грудях, що може бути наслідком загострення хронічних серцево-судинних захворювань або гострого інфаркту міокарда.
🟠 4% – до пацієнтів із гострим порушенням мозкового кровообігу.
У решті 20% до екстреної швидкої допомоги люди звертаються через інші скарги.
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