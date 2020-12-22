Новий "британський" варіант коронавірусу більш заразний для дітей: дослідження

На відміну від попередніх штамів коронавірусу, новий варіант, мутацію якого нещодавно виявили у Великій Британії, може бути більш заразним для дітей.

"Існує натяк на те, що він має вищу схильність заражати дітей", – зазначає професор та інфекційний епідеміолог з Імперського коледжу в Лондоні, а також член NERVTAG Ніл Фергюсон, якого цитує Reuters.

Можливо, цей спалах нового штаму, який назвали B.1.1 саме тому і стався під час листопадового локдауну, коли відбувалися шкільні заняття, уточнює експерт.

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Дослідники вважають, що новий штам віруса на 50-70% більш заразний, але не вірять, що він більш смертоносний або що він може викликати важчий перебіг захворювання в дорослих та дітей.

"Ми не встановили поки що жодної причини, чому діти стали більш вразливі, але ми чітко бачимо цю тенденцію в даних, – сказав Фергюсон.

Нам потрібно буде зібрати ще більше даних, щоби побачити, як це буде відбуватися в майбутньому".

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