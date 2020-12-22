Новий "британський" варіант коронавірусу більш заразний для дітей: дослідження

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
4841
22 грудня 2020

На відміну від попередніх штамів коронавірусу, новий варіант, мутацію якого нещодавно виявили у Великій Британії, може бути більш заразним для дітей. 

"Існує натяк на те, що він має вищу схильність заражати дітей", – зазначає професор та інфекційний епідеміолог з Імперського коледжу в Лондоні, а також член NERVTAG Ніл Фергюсон, якого цитує Reuters. 

Можливо, цей спалах нового штаму, який назвали B.1.1 саме тому і стався під час листопадового локдауну, коли відбувалися шкільні заняття, уточнює експерт.

Реклама:

Дослідники вважають, що новий штам віруса на 50-70% більш заразний, але не вірять, що він більш смертоносний або що він може викликати важчий перебіг захворювання в дорослих та дітей. 

"Ми не встановили поки що жодної причини, чому діти стали більш вразливі, але ми чітко бачимо цю тенденцію в даних, – сказав Фергюсон. 

Нам потрібно буде зібрати ще більше даних, щоби побачити, як це буде відбуватися в майбутньому". 

Вас також може зацікавити:

Реклама:

Світом шириться новий штам коронавірусу: його легше підчепити, але це менш небезпечно

Важкість COVID-19 за аналізом крові, зараження через поверхні та довший імунітет. 7 нових досліджень щодо коронавірусу

Що відомо про склад вакцини проти COVID-19: технологія, яка передає генетичний код

Учені припускають мутацію коронавірусу, яка робить його більш заразним 

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 1999
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2896
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20676
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій