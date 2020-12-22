В Україні затвердили план вакцинації населення від COVID-19

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19.

Протягом наступних двох років планують зробити щеплення 50% населення, тож вакцину мають отримати 20 млн українців.

Документ розробили фахівці Центру громадського здоров’я України разом з експертами ВООЗ та ЮНІСЕФ.

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"Вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп ризику. Її проведення не заважатиме проведенню рутинної вакцинації відповідно до Календаря щеплень, щоб не допустити зниження рівня вакцинації від інших хвороб", – зазначив очільник Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін.

План оновлюватимуть що два тижні, аби він відповідав реальній ситуації.

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"Ми готові отримувати вакцину вже у першому кварталі 2021 року. Першочерговою буде вакцинація медиків, особливо тих, хто працює в стаціонарах, де надають лікування від COVID-19", – зазначив Ігор Кузін.

Окремим планом буде затверджена процедура вакцинації українців з непідконтрольної території України.

Отже, вакцинація від COVID-19 відбуватиметься в 4 етапи:

🔴 січень – квітень 2021 року – люди із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19; Реклама: 🔴 квітень – червень 2021 року – люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги; 🔴 червень – вересень 2021 року – люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави; 🔴 вересень 2021 – березень 2022 року – люди із підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

Вакцинуватимуть населення на базі наявних пунктів щеплень, мобільними бригадами з імунізації, а також у тимчасових центрах вакцинації.

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