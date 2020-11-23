З того моменту, як компанія Pfizer оголосила про те, що змогла розробити вакцину проти COVID-19 з 90% ефективністю, світ завмер в очікуванні: можливо, ми скоро зможемо повернутись до нормального життя.

Незабаром про успішні випробування та 94,5% ефективність вакцини оголосила і компанія Moderna.

Проте чи дійсно перемога над пандемією така близька?

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Про це "Українська правда. Життя" розпитала директора Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, доктора Ганса Клюге.

Також ми поговорили про складність логістики майбутньої вакцини, як довго з нами будуть маски, соціальна дистанція та локдауни.

Ганс Клюге, доктор, директор Європейського бюро ВООЗ

– Нарешті з'явилась надія, що світ отримає вакцину.

На вашу думку, коли та на яку кількість доз Україна може розраховувати?

Головний санітарний лікар та прем'єр-міністр заявляли про 8 мільйонів доз. Це реалістично?

– Наскільки це реалістично може відповісти лише уряд країни.

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Але якщо говорити з європейської перспективи загалом, то існує ініціатива заснована ВООЗ та Альянсом з вакцин GAVI – COVAX, яка координує виробників вакцини та уряди країн.

Вона була заснована для того, щоб гарантувати, що вакцина проти COVID-19 буде надана навіть найвразливішим верствам населення.

Ми сподіваємось, що матимемо у нашому розпорядженні 2 мільярди доз вакцин до кінця 2021 року.

180 країн світу доєдналось до ініціативи й Україна – одна з цих країн. Отож має бути достатньо доз, щоб захистити тих, хто найбільше цього потребує.

Я розмовляв з головою Європейської ради Шарлем Мішелем та сказав, що Європейський Союз не буде здоровим, якщо не буде здоровою Східна Європа. Я можу наголосити на тому, що ЄС зацікавлений підтримати Україну в питанні отримання вакцини.

Довідка: вже після проведення інтерв’ю,18 листопада, головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив, що за механізмом COVAX, Україна отримає вакцини від коронавірусної хвороби на безоплатній основі для 20% населення.

– Кого ВООЗ рекомендуватиме вакцинувати в першу чергу?

– В першу чергу – це медичні та соціальні працівники.

На другому місці – літні люди.

На третьому – люди, які мають хронічні захворювання та знаходяться в зоні ризику отримати ускладнення.

Звичайно, хто отримає перші дози вакцини в конкретній країні вирішують національні органи влади. Але ВООЗ буде надавати рекомендації.

Медики та соціальні працівники – це приблизно 3% популяції, літні люди – близько 10% та люди в зоні ризику – це 7%.

В будь-якій країні, в тому числі Україні, на початку не буде зайвих доз для тих, хто повинен легше перенести хворобу.

Тому вкрай важливо навіть з початком вакцинації продовжувати дотримуватися соціальної дистанції, носити маски, уникати скупчень людей.

– В медіа та наукових спільнотах з'являлась інформація, що першими вакцину можуть отримати діти для того, щоб не передавати потім захворювання людям старшого віку.

Яка ваша думка щодо цієї ідеї?

– Що стосується дітей, то я б більше робив акцент на тому, що вони мають отримувати вакцинацію відповідно до календаря щеплень.

Діти мають отримувати вакцинацію відповідно до календаря щеплень. Фото stalnyk/Depositphotos

– На одному з прес-брифінгів ВООЗ доктор Майкл Райан заявив, що вакцина – це лише частина нашої проблеми.

Тобто маски та дистанція з нами ще надовго?

– Ми маємо підготуватися до того, що буде збільшення випадків та смертей протягом зими.

Вакцини ще немає. Є надія на її скору появу. І поки вона не в доступі ми маємо сконцентруватись на тому, як зменшити захворювання та смертельні випадки.

Я можу сказати, що наступні 6-9 місяців традиційні заходи безпеки залишаться надзвичайно важливі.

Люди мають дотримуватись маскового режиму.

В Сингапурі правил носіння масок дотримується 95% людей. Якщо Європа візьме цей приклад на озброєння і люди будуть носити маски не на підборідді, а також будуть утримуватись від масових зібрань, то станом на 1 березня ми врятуємо 260 000 життів. Це надзвичайно дешевий та дієвий спосіб.

Довідка: за весь час пандемії, станом на 19 листопада, Сінгапур має 58 тисяч 139 випадків коронавірусної хвороби та 28 смертей.

– Чи є певні прогнози щодо того, як довго карантинні обмеження, навіть якщо впроваджуються з інтервалами, будуть необхідні?

– Мені часто ставлять це питання.

В багатьох країнах люди з позитивним тестом на коронавірус, які легко переносять захворювання, не дотримуються ізоляції. По суті, саме через це, ми не можемо давати якісь чіткі прогнози, як довго буде необхідний карантин.

За нашими підрахунками, приблизно 300 мільйонів людей в Європі наразі переживає ту чи іншу форму локдауну.

Це має величезний вплив на наше повсякденне життя. Підвищуються випадки домашнього насилля. Важко дітям: більша взаємодія з гаджетами – це не те, що їм потрібно для розвитку. Тому наша рекомендація – карантин має бути крайньою мірою.

Якщо в березні карантин означав повну зупинку економіки, то зараз ми підтримуємо ідею покрокових та обережних обмежувальних заходів.

Карантин має бути ситуативним, точковим, орієнтуватись варто на епідеміологічну ситуацію.

Дуже важливо взаємодіяти з людьми, не лише карати їх. Потрібно розуміти, що відбувається у суспільстві, залучати психологів, соціологів, антропологів. Розробити поведінкову стратегію, щоб долучити людей до співпраці.

– Україна вирішила ввести так званий карантин "вихідного дня". Як би ви прокоментували таке рішення уряду.

– Занадто рано робити висновки. Але повторюсь, що все залежить від того, чи будуть виконувати ці обмеження.

Також хочу зауважити, що навіть якщо ви будете послаблювати карантин, це не повинно бути під лозунгом "все або нічого".

Зняття обмежень має бути обережним, раціональним та покроковим. Ми знаємо, що розповсюдження вірусу "підігріває" контакт, коли люди збираються разом – цього необхідно уникати.

– Першим виробником, який заявив про 90% ефективну вакцину, була компанія Pfizer.

Але є нюанс: вакцину треба зберігати при екстремально низьких температурах. Це надзвичайно ускладнює її дистрибуцію.

Вже обговорювали можливі логістичні варіанти?

– Не лише вакцина від Pfizer, декілька кандидатів на вакцину потребують зберігання за дуже низьких температур. Це, звичайно, потребуватиме додаткових потужностей та підготовки.

Я маю сказати, що це буде наймасштабніший логістичний проєкт в історії. Можливо, нам знадобиться декілька вакцин.

Наприклад, одна буде ефективна для людей літнього віку, а інша – для всіх вікових груп.

Розповсюдження вакцини буде наймасштабнішим логістичним проєктом в історії.

Фото Richmanphoto/Depositphotos

– Росія також заявляла, що має ефективну вакцину. ВООЗ мав можливість оцінити російську розробку? Ви можете надати якісь висновки?

– Ми спілкувались з міністром охорони здоров'я Росії та прем'єр-міністром.

Перші дві фази досліджень пройшли успішно, але для остаточних висновків необхідно дочекатись результатів третьої фази досліджень.

На десятках тисяч волонтерів необхідно упевнитись у безпеці вакцини.

– Якщо виникнуть проблеми з безпекою, ви будете надавати рекомендації проти певної вакцини?

– Є така процедура як перекваліфікація ВООЗ. Якщо вакцина буде безпечною та ефективною, то вона пройде перекваліфікацію нашої організації.

– Відійдемо трохи від теми вакцинації. Вже декілька місяців як працюють школи.

Чи є аналіз того, який внесок це зробило у розповсюдження вірусу?

– ВООЗ виступає за те, щоб школи були відчинені так довго, як це лише можливо.

Якщо дотримуватись всіх заходів безпеки, тримати дистанцію, гарно провітрювати приміщення, то школи не будуть відгравати велику роль у розповсюдженні вірусу.

Чого ми боїмося та не маємо допускати – так це втраченого через COVID-19 покоління.

Школи – це не лише навчання, вона надає важливий соціальний розвиток.

В школі більш захищені діти, які зазнають домашнього насилля. Ми знаємо, що в мирні часи одна жінка з чотирьох та одна дитина з трьох зазнають домашнього та сексуального насилля. Будь-яка кризова ситуація збільшує ці показники.

Щоб не допустити закриття шкіл ми знову маємо повернутись до виконання правил.

Школи мають спробувати бути гнучкішими – розбивати дітей на групи, якщо це можливо: наприклад, одна група зранку, а інша – ввечері.

Звичайно, іноді ми не маємо вибору і школи необхідно закривати. Але тут в Данії, де знаходиться Європейське бюро ВООЗ, ми робимо це локально, орієнтуємось на спалах.

– У ВООЗ є конкретні рекомендації для України?

– Турбуватись про людей, підтримувати малий та середній бізнес, збільшувати тестування.

Але важливе не лише тестування, а те, що ви робите з цим, як ви відстежуєте випадки та ізолюєте їх.

А також вкрай важлива комунікація. Потрібно доносити інформацію до людей чітко та послідовно. Людей не можна плутати.

Ще повинна бути тісна співпраця між науковцями та політиками. В Україні є прекрасні науковці. Будь-які рішення, які приймає уряд мають базуватися на чітких наукових даних.

– В Україні є велика проблема з призначенням антибіотиків хворим на COVID-19.

У нас дозволено видавати антибіотики без рецепта, іноді люди панікують та приймають їх "на всяк випадок".

Лікарі вже очікують на хвилю антибіотикорезистентності, ви підтверджуєте ці занепокоєння?

– Так, абсолютно. Це величезна проблема.

У нас є дані, що у важких випадках COVID-19 антибіотики потребують 15% хворих, а прописують їх у 75% випадках. Це глобальні дані.

Це означає, що більшість пацієнтів отримують антибіотики без потреби. Якщо це продовжиться, то світ просто залишиться без антибіотиків через антибіотикорезистентність.

Наталія Бушковська, для УП.Життя

Титульна світлина Dan74/Depositphotos

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