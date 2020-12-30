Радуцький розповів, як будуть зберігати та транспортувати вакцину в Україні 

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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30 грудня 2020

В Україні планують створити спеціальний Центр зберігання вакцин від коронавірусу.

Такий центр необхідний для тривалого зберігання препаратів, які потребують наднизьких температур.

Попередньо зазначалось,що він буде розташований у Києві або поблизу аеропорту "Бориспіль". 

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Наразі є можливість зберігати одночасно до 5 мільйонів доз при температурі -70°C

Проте центр будуть розгортати під конкретний обсяг препарату.

Про це повідомив  голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на своїй сторінці у соцмережі. 

"Центр будуть розгортати під конкретний обсяг препарату. В залежності від того, скільки доз вакцини ми отримаємо в кожному рейсі. 

Вартість послуг залежатиме в першу чергу від обсягів постачання, адже від цього залежить, скільки саме обладнання потрібно підключати і скільки упакувань повинні пройти відповідний контроль, перепакування тощо", – пояснив Радуцький. 

 Фото Esbenklinker/Depositphotos

Голова комітету зазначив, що центр – це не нова держустанова, а тимчасовий хаб, який має забезпечити необхідні умови. 

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При цьому його розгортанням ймовірно будуть займатися приватні компанії, які мають відповідне обладнання та досвід роботи в логістиці лікарських засобів з особливими умовами зберігання.

"Оскільки вакцинація є тимчасовим заходом, саме такий підхід (залучення приватного підрядника) є більш економічно доцільний, адже в умовах поза пандемією такий центр для зберігання вакцин просто не буде використовуватись", – додав Радуцький. 

Як вакцину будуть транспортувати в регіони? 

Михайло Радуцький зазначає, що логістика вакцин при -70°C  потребує особливих умов роботи з вантажем та контролю температур. 

А доставити вакцину до регіонів з центру можна протягом доби. 

"Наразі є можливості доставлення з центрального хабу до будь-якого обласного центру України протягом 24 годин, при збереженні початкової температури -70°C.

На кожному етапі – від прийому, розміщення у центральному хабі, завантаження до автомобілів, під час розвозки, при прийомі в областях та аж до пункту щеплень здійснюється температурний контроль.

Для цього упакування містять відповідне маркування, що сигналізує про порушення температурного режиму, якщо це трапиться. 

Для транспортування вакцини фасуються у спеціальні бокси в сухий лід, який зберігає мінусову температуру на весь час транспортування", – пояснює голова комітету.

Крім того, необхідно забезпечити спеціальні умови безпосередньо в регіонах. 

Зокрема, на місцях повинні бути холодильники з умовами зберігання  +2+8 та безперебійне електроживлення. 

"Але навіть на місці вакцинації вакцини повинні перебувати у термосумках.

 І, звісно, потрібно провести навчання всіх осіб, що беруть участь у кампанії та надати їм чіткі інструкції", – додає Радуцький.

Проте зазначає, що не вбачає складнощів в організації процесу вакцинації. 

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