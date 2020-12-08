У МОЗ планують створити мобільні бригади та пункти для щеплень від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я розглядає кілька сценаріїв для проведення вакцинування від COVID-19 в Україні.

Основні з них потребують формування мобільних бригад та залучення стаціонарних пунктів щеплень.

Про це розповів в.о. голови Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін в ефірі каналу "Україна 24".

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Фото Esbenklinker/Depositphotos

За його словами, такі механізми вакцинування дозволять проводити близько 1,8 млн щеплень на місяць.

"Основні сценарії вакцинації будуть відбуватися за рахунок залучення мобільних бригад.

В середньому мобільні бригади при максимальному залучені зможуть вакцинувати близько 800 тисяч на місяць.

Якщо ми будемо залучати стаціонарні пункти щеплення, або кабінети щеплень – то це ще близько мільйона щеплень впродовж місяця", – зазначив очільник ЦГЗ.

При цьому Кузін додав, що графіки закупівель та постачань вакцини будуть формуватися з урахуванням можливостей інфраструктури та обмежень, які стосуються роботи мобільних бригад або стаціонарних пунктів щеплень.

Крім того, Ігор Кузін зазначив, що в МОЗ та ЦГЗ розробляють сценарії під три можливих температурні режими зберігання вакцин – це -70°C, -20 °C, +2-8 °C.

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Раніше керівник ЦГЗ зазначав, що можуть виникнути проблеми з доставкою вакцин в регіони.

При цьому найоптимальніший варіант для України – це вакцина, яка може зберігатися в +2 –8°C.

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