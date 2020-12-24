Хто в Україні першим отримає щеплення проти COVID-19. У МОЗ назвали 9 груп

У Міністерстві охорони здоров'я назвали 9 пріоритетних груп, які будуть першочергово вакцинуватися від коронавірусної хвороби.

Перелік був сформований на основі рекомендацій українських експертів та міжнародних організацій.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 24 грудня.

Міністр наголосив, що вакцинація від коронавірусної хвороби буде добровільною для всіх громадян.

Фото Esbenklinker/Depositphotos

9 пріоритетних груп для вакцинації проти COVID-19







🟠 Медичні працівники.

Зокрема, особи, які беруть безпосередню участь у заходах з протидії коронавірусної хвороби.

🟠 Військовослужбовці.

Збройні сили України та Національна гвардія України, які беруть участь в Операції об'єднаних сил.

🟠 Працівники соціальної сфери.

🟠 Особи, які проживають у закладах, установах з надання довгострокового догляду та підтримки та працівники таких закладів.

🟠 Люди похилого віку – 60 років та старше.

Зокрема, особи з супутніми захворюваннями, які знаходяться у групі ризику щодо розвитку ускладнень та настанням смерті в зв'язку з захворюваністю на коронавірусну хворобу.

🟠 Люди в яких діагностовано:

захворювання ендокринної системи;

серцево-судинні захворювання;

хронічні захворювання дихальних шляхів;

хронічні захворювання нервової системи;

хронічні захворювання сечовидільної системи;

онкологічні захворювання;

хронічні захворювання органів кровотворення та крові;

інші супутні важкі захворювання, які ускладнюють перебіг COVID-19.

🟠 Працівники критично важливих структур державної безпеки:

Державна служба України з надзвичайних ситуації;

Національна поліція України;

Національна гвардія України;

Служба безпеки України;

військовослужбовці ЗСУ;

Міністерство внутрішніх справ.

🟠 Учителі та інші працівники сфери освіти.

🟠 Особи віком від 18 до 55 років із супутніми захворюваннями, які знаходяться у групі ризику щодо розвитку ускладнень та настанням смерті у зв'язку з захворюваністю на коронавірусну хворобу.

🟠 Люди, які перебувають в місцях обмеження волі, слідчих ізоляторах та працівники закладів.

"У межах пріоритетних груп люди старше 60 років будуть рекомендовані до отримання вакцини першочергово, оскільки ризик до розвитку COVID-19 у важких формах та ризик смертності для таких людей є значно вищим" – зазначив очільник МОЗ.

Згідно з планом імунізації населення від COVID-19, компанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитися у 5 етапів.

На першому етапі МОЗ планує охопити близько 355 тисяч людей.

На другому – 2,3 млн людей.

На третьому – 7, 2 млн людей.

На четвертому – 11 млн людей.

На п'ятому – 19 млн людей.

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