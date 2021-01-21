Школа повинна мати свого лікаря або укласти договір з медзакладом – Ляшко

Відтепер кожен заклад загальної середньої освіти, не залежно від форми власності, повинен мати у штаті медичного працівника.

20 січня уряд прийняв відповідну постанову "Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти".

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй сторінці у соцмережі.

"Сьогодні Уряд прийняв постанову "Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти" ініційовану та розроблену Міністерством охорони здоров’я.

Відповідно до затвердженого Порядку, медичне обслуговування може здійснюватися медичними працівниками, які входять до штату таких закладів освіти, а у випадку відсутності у закладі освіти медичного працівника, можна укласти договір із будь-яким закладом охорони здоров’я про медичне обслуговування", – пояснив Ляшко.

Санітарний лікар додав, що під час навчального процесу учні повинні бути забезпечені постійним моніторингом стану здоров’я.

Зокрема, медичне обслуговування в закладі освіти передбачає низку заходів:

здійснення контролю за своєчасністю проходження профілактичного медичного огляду та вакцинації;

інформування з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження репродуктивного здоров’я, протидії поширенню серед учнів звичок, небезпечних для їх фізичного та психічного здоров’я.

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