Шкарлет пояснив, чому заговорив про навчання з 5 років і чому 12-річна освіта має залишитися в школах

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в інтерв'ю Українському радіо розповів, що розмови про навчання з 5 років з'явилися після спілкування більше ніж з 3000 батьками.
"Суспільне обговорення триває. Воно почалося не з того, що мені особистого захотілось навчати дітей 5 років. Я дуже багато говорив з психологами.
Є країни, де діти починають навчання з 4 років, якщо створити особливі умови організації освітнього процесу. Це виникло виключно після спілкування більше ніж з 3000 батьків", – зазначив Шкарлет.
А 12 років – це той базовий стандарт, який сьогодні є у світі.
"Питання в необхідності 12-річної освіти є світовим і європейським освітнім брендом. 12 років – це є той базовий стандарт, який сьогодні є у світі. І головна відмінність між 11-річкою 12-річкою полягає саме у профілізації", – розповів міністр.
|Сергій Шкарлет
Нагадаємо, раніше Шкарлет вже озвучував ідею щодо початку навчання з 5 років.
Він також розповідав, яким бачить навчання з 5 років в школі.
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