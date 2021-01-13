Кличко хоче відновити навчання у школах для учнів 1-4 класів під час локдауну

Міський голова Києва Віталій Кличко планує відновити навчання для учнів молодших класів на час локдауна.
За його слова, дистанційне навчання для дітей такого віку – неефективне, та мало відрізняється від перебування у дитячих садочках.
Наразі очікується рішення Міністерства освіти та науки та уряду.
Про це очільник столиці розповів під час брифінгу 13 січня.
|Фото racorn/Depositphotos
"Хочу повідомити, що я звернувся до міністерства освіти та уряду з тим, аби відновити навчання у молодшій школі.
Щоб учні перших-четвертих класів могли відвідувати школу. Бо, якщо в нас працюють дитсадки, то було б логічно, щоб працювала і молодша школа.
Оскільки перебування дітей в старших групах садочків і в молодших класах мало чим відрізняється.
І дистанційне навчання для учнів молодших класів – неефективне", - підкреслив мер столиці.
За його словами, повернення в школи учнів 1-4 класів поліпшить процес навчання і дозволить батькам спокійно працювати.
Міський голова також зауважив, що дитячі садки працюють під час локдауну у звичному режимі.
Наразі в столиці на карантин не зачинений жоден із садків.
Тимчасово закриті 57 груп у 53 дитсадках, а наповненість дітей у садочках – майже 50 відсотків.
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