Кличко хоче відновити навчання у школах для учнів 1-4 класів під час локдауну

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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13 січня 2021

Міський голова Києва Віталій Кличко планує відновити навчання для учнів молодших класів на час локдауна. 

За його слова, дистанційне навчання для дітей такого віку – неефективне, та мало відрізняється від перебування  у дитячих садочках.

Наразі очікується рішення Міністерства освіти та науки та уряду.

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Про це очільник столиці розповів під час брифінгу 13 січня. 

 Фото racorn/Depositphotos

"Хочу повідомити, що я звернувся до міністерства освіти та уряду з тим, аби відновити навчання у молодшій школі. 

Щоб учні перших-четвертих класів могли відвідувати школу. Бо, якщо в нас працюють дитсадки, то було б логічно, щоб працювала і молодша школа.

Оскільки перебування дітей в старших групах садочків і в молодших класах мало чим відрізняється. 

І дистанційне навчання для учнів молодших класів – неефективне", – підкреслив мер столиці.  

За його словами, повернення в школи учнів 1-4 класів поліпшить процес навчання і дозволить батькам спокійно працювати.

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Міський голова також зауважив, що дитячі садки працюють під час локдауну у звичному режимі. 

Наразі в столиці на карантин не зачинений жоден із садків.

Тимчасово закриті 57 груп у 53 дитсадках, а наповненість дітей у садочках – майже 50 відсотків.

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