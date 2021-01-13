Кличко хоче відновити навчання у школах для учнів 1-4 класів під час локдауну

Міський голова Києва Віталій Кличко планує відновити навчання для учнів молодших класів на час локдауна.

За його слова, дистанційне навчання для дітей такого віку – неефективне, та мало відрізняється від перебування у дитячих садочках.

Наразі очікується рішення Міністерства освіти та науки та уряду.

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Про це очільник столиці розповів під час брифінгу 13 січня.

Фото racorn/Depositphotos

"Хочу повідомити, що я звернувся до міністерства освіти та уряду з тим, аби відновити навчання у молодшій школі.

Щоб учні перших-четвертих класів могли відвідувати школу. Бо, якщо в нас працюють дитсадки, то було б логічно, щоб працювала і молодша школа.

Оскільки перебування дітей в старших групах садочків і в молодших класах мало чим відрізняється.

І дистанційне навчання для учнів молодших класів – неефективне", – підкреслив мер столиці.

За його словами, повернення в школи учнів 1-4 класів поліпшить процес навчання і дозволить батькам спокійно працювати.

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Міський голова також зауважив, що дитячі садки працюють під час локдауну у звичному режимі.

Наразі в столиці на карантин не зачинений жоден із садків.

Тимчасово закриті 57 груп у 53 дитсадках, а наповненість дітей у садочках – майже 50 відсотків.

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