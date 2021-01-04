Депутати пропонують легалізувати коноплю в Україні в медичних та інших цілях

Народні депутати пропонують узаконити коноплю в медичних цілях, науково-технічної діяльності та промисловості.

Вони зареєстрували відповідний законопроєкт №4553 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науково-технічній діяльності та промисловості".

Нардепи пропонують внести зміни в ряд законів, які створять умови для законного використання канабісу в медичній практиці, науково-технічній діяльності і в промисловості.

"В Україні понад 2 мільйони людей з нестерпним хронічним болем, з важкими онкологічними захворюваннями, епілепсією, пост-травматичним синдромом, з хворобою Альцгеймера та іншими потребують ліків на основі канабісу.

Ці ліки допомагають полегшити біль, налагодити сон, зменшити судоми і просто дають шанс на нормальне життя", - розповідає народна депутатка Ольга Стефанишина, одна і авторів проєкту.

Медичний канабіс допоможе онкохворим і паліативним хворим, тисячам дітей з епілепсією, пацієнтам із депресією та тривожними станами, військовим з посттравматичним синдромом, людям з хворобами Альцгеймера, Паркінсона, розсіяним склерозом та псоріазом, зазначають у партії "Голос".

Фото: yellow2j/Depositphotos

Серед актуальних проблем розвитку медичної науки та системи охорони здоров'я в Україні є питання, що стосуються доступу населення до необхідних методів лікування та лікарських засобів, йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

"Зокрема, серед таких питань і відсутність належного нормативного регулювання поводження з речовинами, які, за міжнародно-правовою класифікацією, належать до наркотичних і психотропних, але, при цьому, вкрай необхідні для забезпечення якісних медичних послуг, запобігання стражданням пацієнтів та допомоги їх одужанню від складних захворювань", - йдеться у документі.

Згідно із законопроектом, придбати медичну коноплю і / або препарати, виготовлені з рослин роду конопель, за медичними показаннями людина може тільки за рецептом лікаря.

Нагадаємо, ООН виключила канабіс зі списку найнебезпечніших наркотиків.

Наукових доказів того, наскільки ефективною може бути марихуана і при яких захворюваннях, наразі бракує.

Перш за все, через те, що заборона на використання конопель часто гальмує процес вивчення.

Існуює вже чимало досліджень, які підтверджують медичний потенціал канабісу для полегшення:

Коли мова йде про легалізацію медичного канабісу, то мається на увазі не вільна торгівля косяками.

"Це не про дозволити курити траву, – зауважує представник Маршу Свободи Тарас Ратушний.

Це про можливість створювати безпечні та зручні форми ліків, а також контролювати цей процес".

Використання трави у натуральному вигляді не завжди може допомогти хворій людині, пояснює Ратушний:

"Вживання суцвіть канабісу через дим чи пар і навіть кустарний метод екстракції – це лише мізерна частка того, що може запропонувати марихуана у медичній сфері.

Більшість препаратів з канабісу вимагають чітких фармацевтичних технологій.

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