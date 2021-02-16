ВООЗ дозволила використовувати вакцину AstraZeneca від COVID-19. Що про неї відомо

Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину AstraZeneca від COVID-19 для екстреного використання і дала "зелене світло" на застосування цього препарату у всьому світі в рамках механізму COVAX.

Вакцина AstraZeneca/Oxford має першою потрапити в Україну. Спершу мають поставити 500 тисяч доз упродовж 15-21 лютого, і ще стільки ж – наступного тижня.

ВООЗ дозволила дві версії вакцини AstraZeneca, йдеться у заяві організації.

Різниця між версіями препарату – у місці виробництва.

AstraZeneca – шведська компанія, а вакцину виробляють одразу дві організації: компанія AstraZeneca-SKBio у Південній Кореї та Інститут сироватки крові в Індії.

У ВООЗ зазначили, що препарат AstraZeneca підходить для країн із низьким та середнім рівнем доходу через прості вимоги до зберігання.

Довідка: COVAX – механізм глобального доступу до вакцин COVID-19, заснований ВООЗ.

Понад 330 мільйонів доз вакцини AstraZeneca мають розповсюдити в 145 країнах через COVAX в 2021 році.

Фото: rarrarorro/Depositphotos

Що відомо про вакцину AstraZeneca від COVID-19?

Це друга вакцина, яку ВООЗ схвалила для екстреного використання. Перша – від компанії Pfizer.

Препарат AstraZeneca – це вакцина з використанням вірусних векторів на основі аденовірусу, що спричиняє застуду в шимпанзе.

Вона містить генетичний матеріал коронавірусу, що допомагає імунній системі розпізнавати вірус.

Для повноцінного захисту, за даними виробника, потрібно дві дози препарату AstraZeneca з інтервалом введення 28 днів.

Остаточних даних щодо ефективності вакцини AstraZeneca ще немає – вона коливається від 62% до 90% залежно від дозування.

Зокрема, клінічні дослідження показали, що вакцина ефективна на 82,4% при введенні двох доз з інтервалом в 12 тижнів.

Спершу Греція, Німеччина, Франція та низка інших країн не рекомендували вакцинувати препаратом AstraZeneca людей старше 65 років через її можливу неефективність.

Проте у ВООЗ запевнили, що вакцина від коронавірусу AstraZeneca безпечна і ефективна для людей цього віку.

Поки що препарат можна застосовувати тільки для пацієнтів 18+, проте виробник планує дослідити, наскільки вакцина ефективна для груп віком від 6 до 17 років.

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